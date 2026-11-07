El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementó un operativo especial de tránsito y seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluye cortes de calles, restricciones vehiculares y desvíos en distintos sectores de Palermo y Recoleta.

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El dispositivo contempla modificaciones en la circulación durante varios días, por lo que los automovilistas deberán tener en cuenta los cambios antes de trasladarse por las zonas afectadas.

Además, se establecerán controles de acceso para organizar la circulación de residentes, trabajadores, comerciantes y visitantes durante las actividades previstas en la agenda del Sumo Pontífice.

Mapa de cortes en CABA: cuáles son las calles afectadas por la visita del Papa

Desde este jueves 5 de noviembre, la avenida Del Libertador permanecerá cerrada entre las avenidas Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, y continuará la interrupción vigente entre Sarmiento y Bullrich. También habrá cortes en Dorrego, entre Cerviño y Figueroa Alcorta, y en Intendente Bullrich, entre Cerviño y Del Libertador.

El viernes 6, las restricciones se extenderán hacia el norte de Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros. El perímetro incluirá también Ortega y Gasset, pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga y Olleros. A su vez, Federico Lacroze y Teodoro García tendrán cortes entre Migueletes y Del Libertador, mientras que Olleros permanecerá interrumpida entre Del Libertador y Valentín Alsina.

En las inmediaciones del Monumento de los Españoles, donde León XIV celebrará una misa, tampoco estará permitido estacionar sobre Del Libertador ni en los primeros 100 metros de las calles transversales.

En Recoleta, el corte total abarcará el sector delimitado por las avenidas Alvear, Cerrito, Del Libertador y Callao, desde el sábado 7 al mediodía hasta la tarde del miércoles 11. También habrá restricciones en los primeros 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los automóviles estacionados dentro de ese perímetro deberán retirarse antes de que comience el operativo. Para quienes necesiten ingresar o salir, se habilitarán los cruces de Alvear con Callao y Libertad. Los vehículos que permanezcan en el área serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Los residentes tendrán que presentar el DNI con domicilio actualizado para acceder a la zona restringida. Los comerciantes y trabajadores que no cuenten con esa documentación deberán gestionar una identificación o código QR, mientras que los turistas podrán acreditar su ingreso con una reserva hotelera.

Como parte del dispositivo, la autopista Illia y el Paseo del Bajo serán gratuitos desde el jueves 5 hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14. Las motocicletas no estarán habilitadas para circular por el Paseo del Bajo.

Entre las alternativas para evitar los cortes figuran las avenidas Lugones, Cabildo, Santa Fe y Las Heras, además de la colectora de la autopista Illia y los accesos a Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo. También se habilitará un contracarril de 200 metros sobre Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Casares, para los vehículos que lleguen desde la autopista Lugones.