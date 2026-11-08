Qué lugares visitará el papa León XIV en su viaje a la Argentina: uno por uno, la lista completa

El papa León XIV se prepara para realizar una esperada e histórica visita pastoral a la República Argentina, un acontecimiento que tiene carácter de trascendencia espiritual y social, que movilizará a millones de fieles en todo el país. La agenda oficial contempla una serie de encuentros institucionales, celebraciones litúrgicas y recorridos por sitios emblemáticos de gran valor patrimonial, cultural y comunitario. Según la información difundida por la Conferencia Episcopal Argentina, el sumo pontífice desplegará un itinerario centrado en el diálogo, la memoria histórica y la cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Cronograma y lugares a visitar por el papa León XIV

Domingo 8 de noviembre: la jornada inaugural comenzará con un homenaje floral en el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia. Posteriormente, mantendrá una reunión oficial en la Casa Rosada y concluirá sus actividades del día en el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre: durante el segundo día visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole para compartir un momento con la comunidad. Luego pasará por el Monumento a los Españoles, mantendrá un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA), acudirá al Palacio San Martín y celebrará con el Episcopado Argentino en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

Monumento al general San Martín. (Crédito de foto: Gobierno de Buenos Aires)

Martes 10 de noviembre: viajará desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia la provincia de Córdoba, donde realizará una misa en la Escuela de Aviación Militar, seguida de un momento de oración y encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El itinerario del día incluirá además una nueva parada en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: en la jornada de cierre, León XIV se trasladará al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires para brindar su mensaje a las personas privadas de la libertad. Más tarde, encabezará un acto mariano en la Basílica Nuestra Señora de Luján, para finalmente dirigirse al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires "Ministro Pistarini", desde donde emprenderá el viaje hacia Perú.

Las tres ciudades que recibirán la gira papal

Durante su recorrido por Argentina, el pontificado de León XIV hará foco en tres puntos urbanos neurálgicos: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, foco principal de las actividades institucionales y religiosas; la ciudad de Luján (ubicada en la provincia de Buenos Aires), donde se ubica la Basílica Nuestra Señora de Luján; y la provincia de Córdoba, sede de algunas ceremonias eclesiales.