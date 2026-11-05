El Papa León XIV en Argentina: a qué hora cantará Jorge Rojas el lunes 9 de noviembre en Córdoba

Jorge Rojas fue confirmado como una de las figuras centrales que participará en la vigilia previa a la histórica visita del Papa León XIV a la provincia de Córdoba. El evento multitudinario tendrá lugar en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), donde se espera la asistencia de miles de fieles de todo el país en la antesala de la celebración litúrgica.

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La jornada de espera comenzará el lunes 9 de noviembre a las 18 y contará con una variada propuesta de música popular, folklore y actividades espirituales. Rojas abrirá el segmento de las grandes presentaciones musicales de la noche con un repertorio enfocado en la canción popular y los valores de fe.

Según lo anunciado por la organización del evento, el ex integrante de Los Nocheros está convocado para subir al escenario a las 22.45 del lunes, por lo que se estima que su actuación dará inicio pasadas las 22.50. Si bien no se precisó la cantidad exacta de canciones que integrarán su lista de temas, su show se perfila como uno de los momentos más esperados de la noche.

La programación musical se extenderá hasta la mañana del martes 10 de noviembre, día en que se llevará a cabo la Misa Central presidida por el Sumo Pontífice a las 10. En las horas previas a la ceremonia, el cantautor Jairo brindará una actuación de media hora con un repertorio de entre cinco y seis temas, que incluirá la interpretación especial del Ave María.

Jorge Rojas.

Qué dijo Abel Pintos sobre cantarle al Papa León XIV

Abel Pintos destacó la relevancia histórica que representa la llegada del sumo pontífice a la Argentina. Al ser consultado sobre el evento, el cantante reflexionó sobre el significado espiritual y colectivo de la visita para el país. "Es histórica esta visita. Hace muchos años que no recibimos una visita semejante, así que a mí como hombre de fe me emociona mucho", remarcó el artista en Puro Show.

En ese sentido, amplió el alcance del acontecimiento al señalar que "cuando los grandes líderes espirituales tienen oportunidad de visitar lugares del mundo como lo es el papa, un gran líder espiritual, lo que se moviliza es la fe de un pueblo entero, y no me estoy refiriendo solamente a Argentina". Finalmente, Pintos expresó su entusiasmo al confirmar su participación musical en la jornada de recepción: "Por supuesto que la emoción fue superlativa al saber que además me habían considerado para poder cantarle a él, para poder cantar junto a él de alguna manera en un momento maravilloso que vamos a vivir", concluyó el cantautor.