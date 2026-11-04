Loto Plus realizará el 7 de noviembre un sorteo especial con US$ 1,5 millones asegurados bajo la modalidad Sale o Sale.

Loto Plus se prepara para uno de sus sorteos más importantes del año. Este sábado 7 de noviembre pondrá en juego un premio asegurado de US$ 1,5 millones, bajo la modalidad Sale o Sale, lo que garantiza que el dinero tendrá uno o más ganadores.

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El Gran Sorteo Especial de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) se realizará a las 22 y tendrá una característica particular: el premio será entregado libre de impuestos y deducciones.

Cuándo es el sorteo de US$ 1,5 millones de Loto Plus

El sorteo especial de Loto Plus se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026 a las 22. Durante la transmisión se conocerán los seis números correspondientes a la modalidad Sale o Sale.

A diferencia de otras modalidades en las que el pozo puede quedar vacante, el sistema Sale o Sale asegura que el premio sea distribuido entre los apostadores con mayor cantidad de aciertos.

Por eso, los US$ 1.500.000 tendrán uno o más ganadores, independientemente del resultado del sorteo.

Según informó Lotería de la Ciudad, es la primera vez que Loto Plus tendrá un pozo de esta magnitud bajo esta modalidad.

Cómo se pagará el premio de Loto Plus

Aunque el premio está fijado en dólares, el pago se realizará en pesos argentinos.

El monto será convertido tomando como referencia el tipo de cambio oficial vigente al cierre de la jornada del viernes 6 de noviembre, un día antes del sorteo.

Además, el premio será abonado sin deducciones impositivas, por lo que el ganador o los ganadores recibirán el equivalente completo correspondiente a US$ 1,5 millones.

El sorteo especial llega en un año en el que Loto Plus ya entregó más de $30.000 millones en premios y mantiene uno de los pozos acumulados más importantes del país.

Cuánto cuesta jugar al sorteo especial de Loto Plus

Las apuestas para el sorteo especial de Loto Plus pueden realizarse en agencias oficiales habilitadas.

Para participar del sorteo especial, el ticket tiene un valor de $5.000.

La mecánica mantiene el sistema habitual de Loto Plus: cada participante debe elegir seis números del 00 al 45 y un Número Plus del 0 al 9.

Con una misma jugada, el ticket participa además en las cuatro modalidades del juego:

Tradicional

Match

Desquite

Sale o Sale

Esto significa que una sola apuesta ofrece cuatro oportunidades diferentes de obtener premios.

Dónde se puede jugar al Loto Plus

Loto Plus se juega en agencias oficiales habilitadas y realiza sorteos los miércoles y sábados.

Las apuestas pueden realizarse en las agencias oficiales de lotería habilitadas en todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires también existe la posibilidad de participar de manera online a través de la plataforma oficial de LOTBA.

Loto Plus realiza sus sorteos habituales los miércoles y sábados. Para este sábado 7 de noviembre, sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el Gran Sorteo Especial y en los US$ 1,5 millones que deberán encontrar uno o más ganadores.

La participación está permitida exclusivamente para mayores de 18 años.