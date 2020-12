En un desesperado intento por negar su racismo el ex capitán de los Pumas Patricio Albacete, quien fue integrado por Patricia Bullrich al PRO en las últimas horas, se justificó argumentando que tiene fotos en su perfil junto a jugadores de rugby afrodescendientes en su redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, mismo lugar donde impregnó sus condenados comentarios, aseguró: "¿En serio le parece que puedo llegar a discriminar basándose en sólo una rueda de chistes viejos de hace 7 años y que ni siquiera hice yo? Bastaba con mirar las fotos de mis hermanos y amigos franceses en mis redes, ya que le gusta investigar". Una de las fotos se lo puede ver junto al flanker Yannick Nyanga, junto al epígrafe "Disfrutando unas espectaculares vacaciones con mi amigo @yannicknyanga y flia!" o con un boxeador reconocido.

"Los jugadores de Los Pumas autores de los tweets cometieron un GRAVÍSIMO error, pidieron disculpas, fueron suspendidos y serán sancionados por los mismos. Tweets que escribieron cuando tenían 17 años. Sin embargo, su comportamiento al frente del seleccionado argentino ha sido siempre el correcto. De hecho, hace tan sólo dos semanas, eran elogiados por todos luego de la resonante victoria contra Nueva Zelanda, especialmente Pablo, por entregarle su camiseta a un emocionadísimo niño", agregó.

Y sintetizó: "Cometieron un gravísimo error sin dudas. Pero usted es la misma persona que fue hace 9 años? Sería bueno que fuéramos tan exigentes como es usted, con los archivos de todo el mundo... Por eso, lo que me parece raro es que hayan decidido sacarlos a la luz justo ahora...Más aún, sabiendo que datan de hace más de 8 años... Con qué fin? No será que están tratando de tapar algo en particular?".

Bullrich lo sumó al PRO

En los últimos días, la agenda quedó completamente anulada a raíz del fallecimiento de Diego Maradona. Sin embargo, mientras se velaba al mejor jugador del mundo, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le daba la bienvenida al partido a Patricio Albacete, un ex capitán de Los Pumas que durante años también hizo comentarios sumamente racistas y comprometedores.

En un breve tuit, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich le dio la bienvenida al capitán y ex segunda línea de Los Pumas, quien durante varios años generó apoyo al ex mandatario Mauricio Macri y, durante estos últimos meses, criticó la gestión del Gobierno. Más allá de esta situación, el problema más grande es que al igual que la camada actual de Los Pumas, Albacete también hizo diferentes chistes racistas y comentarios desubicados.