La conexión entre Martín del Río, el acusado del doble parricidio en Vicente López y Laudelina, la tía de Loan: misma abogada

Dos de los casos más resonantes de este 2024, ya sea por definiciones judiciales o porque se desencadenaron este año, están conectados. El acusado por el parricidio de Vicente López, Martín del Río, comparte abogada con una de las detenidas por la desaparición de Loan Peña. Se trata de Mónica Chivirín, quien impulsó la segunda declaración de la tía del niño desaparecido hace seis meses en Corrientes y que representa legalmente al detenido por los crímenes de sus padres José Enrique Del Río y María Mercedes Alonso, en 2022.

Chivirín es la abogada que denunció a la fiscalía que investiga la muerte de los padres de Del Río de ocultar pruebas de la investigación. "No estamos en igualdad de condiciones", aseguró hace unos días la letrada que representa al principal acusado. Ella explicó también por qué Del Río se había negado a dar explicaciones en una de sus últimas presentaciones judiciales. "No respondió porque declaró tres veces y las tres fue maltratado. Cada vez quye habla, dicen que miente", cuestionó.

Del Río habló ayer, sin embargo. Frente al Tribunal y del jurado, integrado por 12 vecinos, el detenido lloró, exclamó que es "inocente", que es una "injusticia" el caso y hasta sostuvo que no podría haber matado a sus padres porque "los adoraba". Pero no respondió preguntas. "La incorporación de pruebas fue arbitraria, no me dejaron exhibir muchas de ellas", exclamó Chirivín.

Pero la abogada también está relacionada con el caso Loan: representa a la tan cuestionada Laudelina, quien planteó distintas hipótesis desde la desaparición del nene, contradictorias entre si.

La tía de Loan y pareja de Antonio Benítez, uno de los principales apuntados por la sustracción y ocultamiento del menor, se había presentado por primera vez ante la Justicia provincial el 29 de junio. Allí aseguró que el pequeño había sido atropellado por Carlos Pérez y Victoria Caillava. Luego fue citada por la jueza federal y allí pidió perdón, dijo que todo fue una mentira y culpó al abogado José Codazzi por el armado de ese relato. Allí la mujer quedó detenida.

En la única declaración cara a cara con Pozzer Penzo, Laudelina dijo que había sido coaccionada por Codazzi y pidió “Perdón, por mentir en la primera declaración, no fue mi intención”. Además, la mujer dio su hipótesis y aseguró “para mí se lo llevaron, pudo haber sido Ramírez, Benítez o Millapi que eran las tres personas mayores con las que estaba”. Por su parte, en diálogo con los medios, la abogada defensora Mónica Chirivín aseguró que “Laudelina pudo haber sido utilizada por personas más instruidas para desviar el curso de la investigación” y volvió a cuestionar el momento de la aparición del botín de Loan donde en el lugar estaba el ex policía Méndez y el comisario Maciel.

Cronología del caso Del Río

Los fiscales centran los motivos del crimen en una cuestión económica. Martín, el hijo menor de las víctimas, era el encargado de manejar los bienes y negocios familiares, entre ellos la frustrada operación inmobiliaria por la cual las víctimas pensaban que aquel 24 de agosto de 2022, día en el que fueron asesinados, en realidad iban a mudarse a un lujoso departamento en el edificio Chateau Libertador del barrio porteño de Núñez, valuado en más de un millón y medio de dólares. Algo que nunca sucedió.

Martín fue detenido tras ser identificado por diferentes testigos como el "caminante encapuchado" que se observó en las cámaras de seguridad el día del crimen. Su contextura física y especialmente su modo de caminar -con un defecto en su pierna izquierda que padece de chico, que no le permite seguir una línea recta y por lo que lo apodaron “Pato”, "Pati" para sus papás- fue lo que determinó que era él.

El doble homicidio habría sido pensado de manera meticulosa por Martín. El plan quedó expuesto por las cámaras de seguridad y por las transcripciones de la serie de mensajes que el presunto parricida intercambió con José del Río, su padre, muy molesto por las demoras en la mudanza al nuevo departamento en Núñez.

Quién es Laudelina Peña en el caso Loan

Laudelina es la tía de Loan, que estuvo presente en el almuerzo familiar de aquel 13 de junio. A su vez es esposa de Antonio Benítez, uno de los seis detenidos por el delito de trata y está acusado de ser partícipe primario del hecho.

Roberto Méndez, abogado de José Peña y María Noguera (los padres de Loan) aseguran que la mujer hizo una falsa denuncia y que los relatos judiciales que no terminaron de convencer a los investigadores. Según el escrito que presentaron para que se le hicieran pericias psiquiátricas, Laudelina es “mitómana, fabuladora y perversa en todos sus aspectos” y con “las pericias buscan evitar que quiera pasar por inimputable argumentando algún problema mental que no tiene”.