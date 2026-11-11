Liberaron al bombero detenido durante la visita de León XVI: qué declaró ante la Justicia

Tomás Natenzon, el bombero que había sido detenido en Palermo durante los operativos por la visita del papa León XVI, quedó en libertad tras prestar declaración indagatoria en las últimas horas frente a la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Rívolo en los tribunales de Comodoro Py.

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El joven de 25 años no respondió preguntas pero dio explicaciones que los investigadores consideraron atendibles sobre su trabajo en comunicaciones y como bombero. Su defensa había sostenido desde el principio que su detención se basó en una confusión sobre sus credenciales y sus tareas durante el operativo.

Qué declaró ante la Justicia

Natenzon detalló que trabaja para los bomberos de Vuelta de Rocha y para una empresa de radio y comunicación que le habría otorgado las acreditaciones correspondientes. “Tenía cuatro pulseras de acceso al lugar que no se las escanearon”, explicó. También señaló que ya había realizado instalaciones del sistema de radio y comunicación en el escenario del Monumento de los Españoles, en Don Orione y en el Episcopado, lo que explicaría su presencia en la zona y los equipos que llevaba.

Sobre el arma secuestrada durante el allanamiento de su vivienda, se remarcó que cuenta con tenencia legal y que su portación es “totalmente legítima”. En cuanto a sus antecedentes, se destacó que no registra causas penales, aunque sí posee un expediente por atención psiquiátrica. “No es un chico peligroso”, señalaron allegados al caso para despejar las sospechas sobre una posible amenaza.

Los elementos secuestrados y la causa

La detención se produjo el pasado domingo 8 de noviembre en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Natenzon circulaba a bordo de una moto con patente y credenciales falsas, balizas policiales y varios elementos de comunicación.

Durante el allanamiento de su domicilio, los efectivos secuestraron una pistola de calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres, una credencial apócrifa con la leyenda “enlace Vaticano” a nombre del detenido, 43 equipos de trunking, equipos de radiofrecuencia, radios, una chapa y placa de jerarquía policial, dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos celulares y documentación de relevancia para la investigación.

La causa fue caratulada como “Intimidación Pública y Falsificación de documento público” y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. Pese a la liberación, el proceso continúa y se espera que el próximo paso sea una evaluación por parte del Cuerpo Médico Forense, además de nuevos testimonios y oficios para certificar si era verídica la información sobre su acceso al lugar.

Este miércoles está citada a declarar en Comodoro Py la jefa del cuartel de bomberos de Vuelta de Rocha, cuyo testimonio podría aportar datos sobre las credenciales y las tareas que Natenzon desempeñaba durante el operativo. La investigación busca determinar si el joven actuó por error o si existió una intención deliberada de infiltrarse en la zona reservada para la visita papal, aunque por el momento las autoridades no confirmaron ninguna de las dos hipótesis.