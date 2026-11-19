La situación judicial de José Alperovich cambió esta semana luego de que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmara su condena por nueve (9) hechos de abuso sexual contra su sobrina segunda, quien trabajaba como su asistente personal. A pesar de que la sentencia quedara firme y se comprobaran los delitos denunciados, los jueces a cargo resolvieron reducir de 16 a 14 años la pena de prisión.

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La decisión fue tomada por la mayoría de la Sala II del Tribunal, integrada por los jueces Horacio Leonardo Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morin. Los dos primeros votaron por mantener la condena y modificar el monto de la pena, y Morin se pronunció en disidencia y propuso anular la sentencia y llevar adelante un nuevo juicio.

El fallo también confirmó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Así, aunque obtuvo una reducción de dos años, Alperovich seguirá condenado.

Por qué Casación redujo la pena pero confirmó la condena

Los camaristas rechazaron los principales cuestionamientos de la defensa, que había solicitado la absolución y puesto en duda la valoración de las pruebas, además de sostener que las relaciones habían sido consentidas.

Sin embargo, consideraron acreditados los nueve hechos de abuso sexual ocurridos entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, en Tucumán y en la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia original había establecido tres episodios de abuso sexual simple y otros seis agravados por acceso carnal.

Para sostener la responsabilidad penal, el Tribunal valoró el testimonio de la denunciante junto con informes médicos, pericias psicológicas, declaraciones de profesionales, conversaciones y registros de celulares.

La reducción de la pena respondió a otros criterios. En primer lugar, los jueces consideraron que no correspondía usar contra el acusado los argumentos utilizados en su defensa. Por otro lado, consideraron su estado de salud, su edad y circunstancias personales.

La reacción de la denunciante: “La condena fue ratificada”

Tras conocerse la resolución, la mujer expresó su satisfacción por la confirmación de la responsabilidad penal de Alperovich, más allá de la reducción de la pena: “Valoro profundamente esta instancia porque me reafirma y me dignifica. Que otros jueces hayan revisado el caso y confirmado la condena contribuye a mi reparación. Y más allá de la reducción de la pena, me quedo con lo más importante: la condena fue ratificada”.

El equipo de abogados que la acompañó remarcó que la víctima debió atravesar siete años de un proceso judicial largo y desgastante. También remarcó que Casación confirmó los agravantes vinculados con el aprovechamiento de la posición de poder político, laboral y familiar del agresor, así como la exposición pública de la identidad de la denunciante.

Alperovich cumple actualmente prisión domiciliaria en su departamento de Puerto Madero, beneficio que le concedió la Justicia en junio del 2025 por razones de salud.