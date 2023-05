Masacre de Monte: 19 policías esperan ser juzgados por el encubrimiento

A cuatro años del asesinato de Camila López, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, de entre 13 y 22 años, se espera la fecha para el debate que se llevará a cabo en el tribunal oral de La Plata.

A cuatro años del hecho conocido como la "Masacre San Miguel del Monte", en la que cuatro chicos murieron tras una persecución policial a los tiros y posterior choque, diecinueve policías bonaerenses serán juzgados por un tribunal oral de La Plata por el presunto encubrimiento. El pasado miércoles, un jurado popular declaró culpables a cuatro policías por haber provocado el impacto.

"Este encuentro será diferente, porque ahora sí podemos decir que se hizo justicia pero que seguiremos luchando para que no pase nunca más. No queremos y no vamos a permitir que ninguna familia pase por lo que pasamos nosotros, no vamos a dejar que la policía vuelva a matar", concluyó Yanina Zarzoso, mamá de Camila López (13), una de las adolescentes que falleció.

En esa causa por encubrimiento, los efectivos Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Nadia Genaro y el subcomisario Julio Franco Micucci están imputados de "falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público". De hecho, el subcomisario Micucci fue mencionado en reiteradas ocasiones durante el juicio por jurados en el que fueron considerados culpables el excapitán Rubén García y los oficiales Leonardo Ecilapé, Manuel Monreal y Mariano Ibañez.

Uno de los testigos que lo nombró fue un perito informático que encontró varios mensajes de audio de su procedencia y que fueron recibidos por García, Ecilapé, Monreal e Ibañez vía WhatsApp. "Si estos hijos de puta hubieran parado, no se hubieran matado (en referencia a las víctimas). La culpa no la tuvimos nosotros. Extraoficialmente me dijeron cuatro fallecidos. Queda una chica ahí que está pidiendo pista calculo. Van a hacer miles de anécdotas, miles de versiones de las cosas que pasaron", argumentó Micucci en el audio exhibido.

Al respecto, el perito informático opinó: "Hay uno que ordena el trabajo después que se produjo el hecho. Está conversando personal policial. Están explicando cómo hacer el operativo".

También vinculados a la causa por encubrimiento están los policías Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Yael Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel, quienes enfrentan cargos por "encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público". En tanto, los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui serán juzgados por "violación de los deberes de funcionario público".

Además, se encontraba imputado el por entonces secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, por "encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público", pero falleció el 10 de mayo de 2022, luego de haber sido atacado por un perro de raza Rottweiler en el domicilio en el que cumplía su arresto domiciliario.

Por otra parte, la intendenta de la localidad bonaerense al momento del hecho, Sandra Mayol, también fue investigada por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, la Fiscalía General de La Plata ordenó el archivo de la causa en su contra, lo que fue recurrido por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en representación del particular damnificado y en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

Juicio por jurados

El miércoles pasado, tras una deliberación de más de ocho horas, el jurado popular entendió que existieron dos secuencias y distintas responsabilidades en el mismo hecho ya que los policías García y Ecilapé fueron considerados "culpables por unanimidad" como los coautores del delito de "homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego" en perjuicio de los cuatro chicos, por lo que recibirán como pena la prisión perpetua.

De esta forma, tanto García como Ecilapé fueron reconocidos como los uniformados que provocaron el choque del auto en plena persecución del Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, vehículo al que, según lo probado en el juicio, le dispararon al menos en cuatro oportunidades.

Por otra parte, la delegada del jurado enunció que "por mayoría de 10 de los 12 miembros", los policías Monreal e Ibáñez son culpables del delito de "tentativa de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego" de las mismas víctimas, que prevé una pena de entre 15 y 20 años de prisión.

Según se determinó en el juicio, Ibáñez manejaba un móvil policial acompañado de Monreal y le cruzaron el paso al automóvil en el que iban las víctimas en las calles Chubut y Caseros, de San Miguel del Monte, donde Monreal realizó un disparo con su pistola calibre 9 milímetros que hirió a Gonzalo Domínguez en su pelvis. Pero el Fiat 147 continuó con la fuga hacia la colectora de la ruta 3, perseguido por el otro patrullero, en el que circulaban los mencionados García y Ecilapé, hasta el choque fatal.

A su vez, los cuatro imputados fueron considerados culpables de la "tentativa de homicidio agravado por su condición de miembros de una fuerza de seguridad" de Rocío Quagliarello (17), la única sobreviviente de la masacre, que tenía 13 años al momento del hecho.

En el cierre de la jornada, la jueza Carolina Crispiani, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 4 (TOC) de La Plata. indicó que la audiencia de cesura, donde comunicará las penas de los cuatro policías, se realizará el próximo 2 de junio, mientras que los fundamentos de la sentencia se conocerán una semana después.



Con información de Télam