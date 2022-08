Desesperada búsqueda en La Matanza de Celeste Brunner, una adolescente de 17 años

El miércoles a las 19 Gastón Brunner dejó a su hija en la puerta del templo evangélico, la vio ingresar y quedó en pasar a buscarla a las 21 cuando terminaba la ceremonia, pero al regresar le dijeron que ya se había ido. Hace cinco días que se desconoce su paradero.

Familiares, amigos y personal policial buscan intensamente hace cinco días a la joven Celeste Brunner, una adolescente de 17 años oriunda de La Matanza que fue vista por última vez el miércoles en un templo evangélico. Las últimas imágenes que se conocen de la chica son de la madrugada del jueves, cuando abordó un colectivo de la línea 382, sobre la ruta 21, a la altura de Pontevedra, en dirección a González Catán.

El miércoles a las 19 Gastón Brunner dejó a su hija en la puerta del templo evangélico, la vio ingresar y quedó en pasar a buscarla a las 21 cuando terminaba la ceremonia, pero al regresar le dijeron que ya se había ido.



“Celeste llegó y pidió prestado un cargador porque tenía poca batería nos dijo una de las señoras de la Iglesia, que aseguró haberla visto nerviosa o apurada; cuando le devolvió el cargador no le dio ni las gracias y ella no es así”, aseguró el padre de la adolescente en diálogo con Télam.



Según los testigos que participaron de la ceremonia, Celeste aseguró que “iba a buscar a su novio para llevarlo a la Iglesia, pero nunca regresó. Ahí me enteré que desde hace unos días se estaba hablando con un chico conocido que se llama José y les escribí a los dos, los llamé a los dos y ambos celulares me daban apagados”, relató el hombre.

El padre de la chica dijo que no tiene "ninguna sospecha" sobre el joven con el que estuvo la hija porque "todo su relato coincide con lo corroborado". El hombre señaló que solicitó las imágenes de cámaras municipales para seguir el recorrido del colectivo, gran parte del cual pasa por el sistema de Metrobús que recorre la Ruta 3 (Brigadier General Juan Martín de Rosas).

También contó que está tratando de ubicar a los pasajeros del colectivo, "muchos de ellos toman el colectivo siempre a la misma hora para ir al trabajo".

“Ayer a las 7 de la mañana se prendió el celular de José y me respondió un mensaje en el que negaba haber visto a Celeste, sin embargo, después de varios intercambios me reconoció que pasó la noche con ella y que a las 5 la acompañó al cruce de Pondevedra y se tomó el colectivo”, detalló a Télam en ese mismo sentido Nadia, una amiga de la familia que acompañaba esta mañana la búsqueda por la zona. La mujer precisó que Celeste “tenía que bajarse en el kilómetro 29 para ir a su casa, pero nunca llegó”.

Cómo es Celeste, la chica desaparecida de La Matanza

Celeste mide cerca de 1,75 metros, tiene pelo negro, con rulos y largo hasta los hombros, también unas manchitas de sol en la cara y es de tez morena, mientras que la última vez que fue vista tenía un pantalón de jeans y un buzo gris. Según su padre, la chica utilizaba una tarjeta SUBE que no estaba registrada, porque tenía poco uso.

A las personas que puedan aportar datos sobre su paradero se les solicita que los comuniquen al teléfono 1124940603 o al 911. La denuncia de la desaparición fue radicada en la comisaría de González Catán.