Prisión domiciliaria para L-Gante, pero con tobillera electrónica

Tras ser revocada la excarcelación, al cantante de cumbia 420, le concedieron la prisión domiciliaria. Irá a la casa de su representante.

El joven cantante de cumbia 420, L-Gante le fue rechazada la excarcelación extraordinaria, sin embargo, le concedieron la prisión domiciliaria desde donde seguirá el proceso en el que se lo acusa por privación ilegal de la libertad, amenazas y tenencia de estupefacientes. El juez de Garantías de Moreno Gabriel Castro, dispuso, además, el monitoreo a través de una tobillera electrónica. "Hay un ser humano, una persona que no es delñincuente, no robó, no mató, no cometió ningún delito, sólo dijo yo estuve en ese lugar, que es la vereda de mi casa", lo defendió su representante, en entrevista con A24.

Según la información dada a conocer por A24 e Infobae, se trata del mismo juez que había convalidado la prisión preventiva, pero luego le habilitó la excarcelación extraordinaria que, tras ser apelada, fue revocada este martes. Ahora, el músico cumplirá la prisión domiciliaria en la casa de su representante, Maximiliano Barbaccia, ubicada en un barrio privado de la localidad de Canning, en el partido de Ezeiza.

“Ahora bien, llegado el momento de resolver, y adoptando como propios los argumentos expuestos por la defensa, así como también reproduciendo aquí el extenso análisis efectuado por este juzgador al momento de concederle al nombrado Valenzuela el instituto de la excarcelación extraordinaria, entiendo que corresponde hacer lugar a la imposición de una medida de coerción menos gravosa como ser la morigeración en el domicilio aportado -bajo la modalidad de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico-”, reza el fallo de nueve páginas al que accedió este medio.

Y sigue: “Entiendo que los peligros procesales oportunamente valorados, a mi entender, han disminuido sobremanera como lo he dicho oportunamente, por lo que entiendo que, aplicándose la medida de coerción referida, quedan por de más asegurados los fines del presente proceso penal”.