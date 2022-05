El ex candidato Franco Rinaldi atropelló a una joven de 23 años y Martín Tetaz fue testigo

El consultor político y ex precandidato a diputado nacional por Juntos cenaba anoche con Tetaz, y atropelló a una ciclista de 23 años cuando terminó el encuentro.

El ex precandidato a diputado nacional por Juntos, analista político e influencer en redes sociales Franco Rinaldi habría atropellado a una ciclista de 23 años en Barrio Norte. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes y el ahora diputado Martín Tetaz, que se había encontrado con Rinaldi horas atrás, sería testigo del hecho. Sin embargo, desde el entorno de la víctima aseguran que fue Tetaz el que iba manejando.

De acuerdo al parte emitido por la Policía de la Ciudad, "personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad concurrió esta madrugada hasta el cruce de la avenida Las Heras y Billinghurst, donde una ciclista fue embestida por un auto Kia Cerato, conducido por el político, periodista y consultor aerocomercial Franco Rinaldi". La fuerza de seguridad aseguró que "la ciclista, de 23 años, cruzó en contramano y fue embestida por el auto con onda verde. La mujer fue trasladada por el SAME al hospital Fernández, con diagnóstico de politramatismo".

Interviene la Fiscalía del Área Flagrancia Norte Nocturna, a cargo de la Dra. Alba Valeria López, que dispuso la presencia de personal de Viales y realizar el test de alcoholemia al conductor del auto.

Sin embargo, una versión contradice algunos puntos de la declaración policial. De acuerdo al testimonio de Lucas, novio de la joven, al canal C5N, "Tetaz aparentemente estaba alcoholizado, hicieron una maniobra para cambiar el asiento, para nosotros manejaba Martín Tetaz". Ese testigo del hecho habría dicho que no le habían hecho el test de alcoholemia ni al conductor ni al acompañante.

Lucas, en la entrevista con el canal de noticias, agregó que "Tetaz nunca se comunicó con nosotros" y que "aparentemente el auto venía a alta velocidad": "Nunca le retuvieron el vehículo", se quejó el hombre, quien agregó que la víctima no recuerda nada del hecho pero que pudo hablar con ella.

“Yo no tuve absolutamente nada que ver, solamente bajé a ayudar”, se limitó a decir Tetaz, pero en declaraciones a TN. El economista dio su versión al canal del grupo Clarín: “Me llamó Franco después de la cena, yo me había ido caminando, y me contó que había atropellado a una chica, pero que no podía bajarse del auto”, contó Tetaz. “Cuando llegué ya estaba la Policía, la estaban asistiendo”, añadió.

Quién es Franco Rinaldi

Nacido en Salta, Rinaldi es licenciado en Ciencia Política de la UBA y escritor. De origen radical, durante algunos años quiso ganar reconocimiento como consultor en el mercado aerocomercial, con una postura muy crítica a la gestión de Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas. Tiempo atrás, ganó notoriedad como influencer político, con una línea muy cercana a la alt-right. Defensor de Trump y Bolsonaro, fue crítico de las medidas de cuidado en medio de la pandemia del coronavirus y llegó a decir que, si lo votaban, iba a ser "el primer diputado anti cuarentena". En las últimas elecciones legislativas 2021, integró la lista a diputados nacional de Ricardo López Murphy en la interna de Juntos en la Capital Federal, pero no pudo llegar a obtener una banca. Escribió dos libros, una autobiografía llamada "El niño del año" y otro sobre la gestión de Aerolíneas, y una cuenta paródica (@frankiebotito) de sus intervenciones en redes se convirtió en furor en las redes sociales. En el año 2014, El Destape publicó que ingresó en la nómina de empleados de la AGN, de la mano del fallecido Leandro Despuy, pero no acudía a trabajar.