El 2 de septiembre, el secretario adjunto de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) en Jujuy y vicepresidente del consejo medico de esa provincia, Sergio Barrera Ruiz, cuestionó un decreto del gobernador Gerardo Morales por el cual se establecían multas de hasta un millón de pesos y pena de prisión al personal de salud que se ausente de su trabajo. Además, se refirió a la dramática situación que vive el sistema sanitario local. Ayer recibió una carta documento de la Oficina Anticorrupción de esa provincia por la cual lo citaron a declarar por sus dichos respecto al colapso del sistema sanitario local. Sobre esto, aseguró: “Me sentí intimidado por el Gobierno de Jujuy”.

La carta documento deja en evidencia que la citación responde a dichos en los medios de comunicación: "Se lleva adelante una investigación preliminar vinculada a denuncias por corrupción vertidas en diferentes medios radiales y digitales por profesionales de la salud, diputados y abogados en el contexto de la pandemia" del coronavirus. En el marco de esa pesquisa, "se dispuso su citación" para que se acerque al organismo dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la notificación para que precise "circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados".

En diálogo con El Destape Radio, Barrera Ruiz comentó que la carta documento ni siquiera le llegó a él sino que se enteró por los medios de comunicación y se presentó de forma espontánea para ver de qué se lo acusaba. "Me entero que eran mis dichos periodísticos y me preguntaban si ratificaba o rectificaba. Les dije 'ratifico todo lo dicho porque lo dije en un momento con conocimiento de causa, estoy en el medio de la trinchera y se de qué elementos nos proveen y cuáles no, cuál fue la fuente de contagios'", explicó.

El profesional recordó que "el Gobernador viajó el 3 de junio a una misión fronteriza con funcionarios, policías, publicistas, periodistas y como dije aquélla vez, según los dichos del Gobernador algunos policías cruzaron la frontera y justo Villazón está con brote de coronavirus y a partir de ahí todos los efectivos que llevó en ese viaje comenzaron" con síntomas de coronavirus y como eran de diferentes regiones, la enfermedad comenzó a propagarse por toda la provincia.

Ésto, sostuvo, "es un hecho demostrable que el mismo gobernador (Gerardo Morales) admitió el hecho de que yo reclamaba qué falta hacía movilizar tanta gente en pleno brote de Coronavirus” cuando Jujuy tenía 5 casos nada más, todos dados de alta. O sea, ninguno activo y hoy contabiliza más de 14 mil.

Barrera Ruiz aseguró que se sintió "intimidado, por decir una verdad después me ponen en tela de juicio". Una carta documento que recibió tres días después de reincorporarse al trabajo tras recuperarse de coronavirus, una enfermedad que transitó con algunas complicaciones.

Hace dos semanas, el profesional de la salud había asegurado: “Tenemos una alto nivel de contagio. Llegamos al punto en que no queríamos estar, que es el punto de comenzar a aplicar los códigos de bioética para decidir cuál paciente tiene más chance y por lo tanto darle un respirador y cuál no tiene chance de sobrevida por su condición crítica y no ir a un respirador”.