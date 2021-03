Distintas organizaciones sociales y políticas de la provincia de Jujuy denunciaron al Poder Judicial Provincial por la detención del abogado Héctor Huespe. Dicho letrado, que patrocina a vendedores callejeros nucleados en la Asociación de Ambulantes y Feriantes de Jujuy (AFAAJ), defendió a vecinos y vecinas durante la represión de la policía del gobernador de la UCR, Gerardo Morales, en el barrio Campo Verde.

En diálogo con El Destape, el abogado contó que la policía provincial se acercó a su domicilio pero él no se encontraba por estar en viaje a Buenos para presentar pruebas de lo ocurrido: "Alrededor de las 3 de la tarde cayeron a mi casa, le fueron con una orden de detención a mi mujer y no se la dieron. Quisieron entrar para verificar que yo no estaba, mi mujer no los dejó entrar y llamaron a unos abogados amigos". Además, agregó: "Me fui enterando de todo eso en el transcurso de la tarde, alerté a los compañeros y se armó un quilombo grande".

Siguiendo por la misma línea, Huespe remarcó que este sábado salieron a desmentir que había intentado arrestarlo. "El problema no es la orden sino que están criminalizando el ejercicio de la profesión del derecho. Nosotros somos parte fundamental del sistema de Justicia y no se nos puede molestar por las causas que nosotros defendemos. Me están imputando por las defensas que hago, como delincuente", expresó y avisó: "Lo que hacen es amedrentar a todos los abogados y si alguno se anima a defender causas en contra del Gobierno, le va a pasar lo mismo".

El abogado Luis Paz asumió la defensa de su colega y manifestó que los agentes intentaron ingresar al domicilio durante el viernes por la tarde. "Dejan sin defensores a un montón de personas, es una locura lo que está pasando en Jujuy. La violación de los derechos humanos es más que nada por las imputaciones a un abogado en el ejercicio de la profesión. Es como que imputen a un juez por hacer su laburo", expresó Huespe en diálogo con este medio.

A pesar de los dichos, el diario jujeño El Tribuno publicó que desmienten por completo la detención desde el Ministerio Público de la Acusación. "Si no me detuvieron no es porque no hayan sacado la orden sino porque yo ya estaba de viaje a Buenos Aires. No llegaron a detenerme, fueron a mi casa, intentaron allanar mi casa con mis hijos adentro", remarcó.

Mientras tanto, Paz explicó que su defendido está siendo hostigado "por entorpecimiento funcional" y destacó que "le inventaron sucesivas causas judiciales y contravencionales para poder privarlo de su libertad". También destacaron que le negaron el libre ejercicio de su profesión y hasta les prohibieron a quienes fueron arrestados en Campo Verde -300 efectivos reprimieron con balas de gomas, gases lacrimógenos y bastones a una multitud de vecinos y vecinas, con niñas y niños- que lo designen como abogado defensor.