Los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitaron este jueves una pena de 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y 10 años de cárcel contra la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

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En el caso de la psiquiatra Agustina Cosachov, requirieron una pena de ocho años de prisión, mientras que para el psicólogo Carlos Díaz peticionaron cinco años de cárcel. Por su parte, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) pidieron cuatro años de prisión para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador de enfermería, Mariano Perroni, por el delito de homicidio culposo.

El juicio por la muerte de Maradona

Antes del pedido de penas, los fiscales hicieron los alegatos, en los que dieron su visión sobre el accionar de los imputados en relación al momento de la muerte de Maradona. En el comienzo de su exposición, Ferrari sostuvo que "existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que cuidaban a un paciente complejo".

"En seis meses hubo más de 70 testigos en 50 audiencias”, explicó Ferrari, al tiempo que apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque: "Declaró más de 12 veces". "Nos intentaron hacer creer que Maradona murió súbitamente", consignó.

El fiscal Ferrari habló puntualmente sobre los acusados, con los argumentos por los que pidió las penas. Respecto del jefe de enfermeros, Mariano Perroni, consideró que "no compartió con el personal de enfermería la epicrisis del paciente, no controló el cumplimiento del servicio ni supervisó a los enfermeros a su cargo". Además, sobre el enfermero Ricado Almirón, expresó: "No advirtió síntomas evidentes de insuficiencia cardíaca, consignó falsamente que el paciente había sido revisado, no realizó el cambio de guardia conforme protocolo, y el 25/11 no realizó los controles vitales que hubiesen permitido salvar la vida del paciente".

También indicó que Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Nancy Forlini “cometieron un homicidio simple con dolo eventual” en perjuicio de Diego Armando Maradona. "No vamos a pedir la detención de los imputados", consignó el fiscal adjunto de San Isidro.