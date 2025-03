Thelma Fardín, tras la confirmación de la condena a Juan Darthés: "Mi lucha valió la pena"

La Justicia de Brasil volvió a condenar al actor argentino Juan Darthes por el abuso sexual a la actriz Thelma Fardín, que ocurrió cuando tenía 16 años.. En junio de 2024, el actor argentino había apelado la decisión dictada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo que lo condenaba a 6 años en un régimen semiabierto, sin embargo, en las últimas horas, convalidaron esa sentencia. "Mi lucha valió la pena", dijo Fardin tras conocer el nuevo fallo.

"Es un mensaje de esperanza", expresó en una entrevista exclusiva con Noticias Argentinas, en referencia al significado social de la condena para todas las personas que buscan reparación. "Es muy reparador que la justicia haya determinado que todo lo que dije es cierto", subrayó.

Con esta decisión, la Justicia brasilera deja en claro que los hechos denunciados por Thelma Fardín fueron probados y no se pueden volver a revisar. Aunque técnicamente todavía queden otras instancias judiciales a las que puede recurrir Juan Darthés, ya no está en duda el testimonio de la víctima.

En ese sentido, Thelma hizo referencia al arduo camino que recorrió para ser escuchada, donde enfrentó prejuicios y estigmatización: "El esfuerzo para atravesar el sistema judicial y la violencia en las redes fue enorme. Esta respuesta es un mensaje de esperanza no solo para mí, sino para todas las personas que buscamos reparación".

La actriz, que concurrió a la audiencia celebrada en el Tribunal Federal Regional de San Pablo junto con su abogada Carla Junqueira, aclaró que para ella "nunca fue importante pensar en que Darthés fuera preso", sino, por el contrario, en su camino "era fundamental que la Justicia determinara que es culpable, que lo que hizo fue aberrante y que mi lucha valió la pena".

Fue un 11 de diciembre de 2018 cuando Thelma Fardín, en conferencia de prensa, comunicó que iba a recurrir a la Justicia para denunciar a Juan Darthés por abuso sexual, hecho que ocurrió cuando ambos compartían tira en Patito Feo, ella siendo menor y él un hombre adulto de 45 años. Su testimonio, emitidio en diversos canales de televisión y reproducido en redes sociales, generó que más víctimas se animaran a hablar sobre situaciones similares y que, incluso, realicen las denuncias necesarias.

"Creo que aunque nunca lo planeé, lo que me pasó tuvo el poder de hacer que muchas personas se atrevieran a hablar y eso en sí mismo es una victoria", subrayó Thelma. Y concluyó: "Que la Justicia diga que Darthés es responsable me ayuda a cerrar un capítulo muy doloroso".

"La justicia respondió con justicia": la palabra de la abogada de Thelma tras conocerse la sentencia

"Lo único que queda es una instancia extraordinaria de revisión jurídica, pero solo se pueden revisar cuestiones de derecho ante un tribunal, o ante el Tribunal Supremo Federal, o ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, pero solamente por cuestiones jurídicas", precisó a este medio Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) que acompañó a la actríz en el trámite y que también colaboró con la Justicia de Brasil en el juicio. Con esta decisión judicial, se dan por probados los hechos que Thelma denunciaba y no se pueden volver a revisar. Es decir, que si bien técnicamente existen otras instancias judiciales a las que puede recurrir el actor, lo que ya no está en duda es que la Justicia le cree a Thelma, aunque Darthes no vaya inmediatamente preso. Ahora, el actor sólo puede presentar apelaciones sobre si se cumplieron o no los procedimientos establecidos en la justicia de ese país.

El año pasado, el tribunal condenó a Darthes por el abuso que tuvo lugar en 2009 en Nicaragua, pero estableció un régimen diferente a los que se suelen implementar en la Argentina, según el cual el actor debía cumplir su condena por la noche, pero podía trabajar durante el día. A pesar de que se rechazaron sus recursos y se confirmó esta decisión, en Brasil "la pena no se ejecuta después de la revisión de la segunda instancia", según detalló Labozzeta. Darthes no irá preso, no obstante, "la sentencia está firme por los hechos", sumó.

El casó de Thelma marcó un antes y después en la lucha contra la violencia de género, pero este fallo también marca "un precedente inédito para la justticia brasilera", de acuerdo a Carla Junqueira, abogada que acompañó a Thelma durante todo el proceso que se inició en Brasil en 2020. "La justicia respondió con justicia, entendiendo que el delito de estupro en Brasil no está condicionado a la prueba de violencia física y que basta la palabra de la víctima". "Los abusadores ya no van a quedar impunes por la dificultad de la prueba", enfatizó en un video enviado a El Destape.

Amnistía Internacional, que también estuvo acompañando a la actriz desde el primer momento, reaccionó en sus redes sociales con un comunicado en el que definió al fallo como "otra victoria para Thelma". La organización remarcó que esta decisión "es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una poderosa señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica, de que pueden confiar en el sistema de administración de justicia y animarse a denunciar".