Juicio contra Juan Darthés: cómo sigue el proceso judicial

Uno por uno, los detalles de lo que está sucediendo con el juicio contra Juan Darthés tras la denuncia deThelma Fardín y los intentos de dilación por parte del actor.

El tribunal Federal de San Pablo rechazó ayer por unanimidad el pedido que había realizado la defensa de Juan Darthés, evitando así que se postergue nuevamente el juicio en su contra. El actor está acusado de “estupro agravado” contra la actriz Thelma Fardin, el delito equivalente a lo que en Argentina se denomina abuso sexual doblemente agravado.

Se espera que en los próximos días el juez Ali Mazloun fije una fecha para que se reanude el juicio que había comenzado el 30 de noviembre de 2021 y que estaba a punto de ingresar en su etapa final, cuando fue interrumpido a raíz de un nuevo recurso presentado por la defensa.

“Es probable que la defensa vuelva a presentar un nuevo recurso, es su modus operandi, pero ahora es muy difícil que se suspenda de nuevo el juicio”, señaló Carla Junqueira, la abogada de la actriz en Brasil, en diálogo con El Destape. El próximo paso es que, una vez que se reanude el juicio, Darthés amplíe su declaración indagatoria y que también declaren su esposa y dos testigos más de la defensa.

Juan Pablo Gallego, también abogado de Thelma Fardín, sostuvo que Darthés tiene una posición más “cómoda” hasta ahora en este proceso, ya que cuenta con tres abogados en Brasil y abogados en Argentina que presencian el juicio por videoconferencia. “Darthés podría pedir que su declaración no sea oída por la víctima y/o por otro público. Ineludiblemente tiene que declarar ante la fiscalía, el juez y por supuesto adelante de sus abogados. Si él solicita que no sea escuchado por la víctima, ni por otro público ni participantes del proceso, no solo sería insólito sino que mostraría a las claras cuál es su real actitud ante este proceso”, señaló el abogado.

Además, destacó que la declaración de Darthés, si se produce, va a ser un elemento de cargo contundente en su propia contra y un elemento incriminante. “Desde el punto de vista de los hechos, él está acorralado. Por otro lado, él siempre dijo que iba a estar a disposición de la justicia y hasta ahora no lo estuvo y creo que su intención es no estarlo. Él va buscando, a través de distintos recursos, tratar de no declarar y ganar tiempo. Desde mi punto de vista, creo que Thelma tiene derecho a escuchar su testimonio, por videoconferencia o desde el recinto. Pero en cualquier condición en que Darthés declare la prueba que produzca será favorable para Thelma”.

Juicio virtual y sin público

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021 ante la Sala 7 del Tribunal Federal Criminal y está a cargo del juez Ali Mazloum y a lo largo de las audiencias declararon 11 testigos, entre ellxs, la denunciante, Thelma Fardín, y las actrices argentinas Calu "Dignity" Rivero y Anita Co, quienes ya denunciaron al actor por otros hechos.

El debate hasta el momento no fue público debido a que el juez dispuso el “sigilo” de la causa (lo que en Argentina se conoce como “secreto de sumario”) para proteger los derechos de la víctima.

Qué pasó en el juicio contra Juan Darthés

El caso estuvo plagado de dilaciones y de vaivenes judiciales desde el inicio. Hasta febrero de este año, se venían llevando a cabo las audiencias del juicio oral que se tramita en el fuero federal de Brasil en el que el actor Juan Darthés está acusado de “estupro agravado” contra Fardin.

Unos días antes de que se iniciara el debate, la defensa de Darthés, a cargo de un equipo de abogados entre los que se encuentra el mediático Fernando Burlando, había realizado un planteo de supuesta incompetencia. Esto fue rechazado por el juez federal a cargo del juicio, Ali Mazloum, quien confirmó que él era competente en la causa e invocó jurisprudencia para fundamentar su decisión. Una vez comenzado el juicio, la defensa volvió a realizar el mismo planteo y el juez dejó en claro que ese punto ya había sido rechazado anteriormente y continuó con el debate.

A mediados de febrero, la defensa interpuso un recurso de Habeas Corpus (diferente a como está regulado en Argentina), que volvió a cuestionar la competencia de la justicia federal de Brasil para realizar este juicio. Este recurso se presentó ante el Tribunal de Alzada, es decir, en un tribunal superior al juez que está interviniendo. Contrariamente a la postura del juez, el Tribunal de Alzada decidió hacer lugar al planteo y resolvió, no de manera unánime, que la justicia federal no es competente para efectuar el juicio. Todo esto llevó a que al día de hoy el juicio se encuentre en stand by.

“Como se estaba llegando a la fase final presentaron este recurso diciendo nuevamente que Darthés estaba siendo juzgando por un juez no competente”, detalló Junqueira. Y continuó: “En marzo presentamos un recurso que se llama embargos de aclaración, que, en general, no tiene los efectos de cambiar una decisión, es más que nada para aclarar puntos omisos. Lo presentamos y pedimos que por medio de este recurso se cambiara la decisión porque era una decisión equivocada. El tribunal analizó este recurso y nos fue favorable”.

Sin embargo, a principios de abril, la defensa volvió a presentar otro recurso, similar al que había presentado la defensa de Fardín y pidieron, además, que mientras que no se tomara una decisión el proceso debía estar suspendido. Durante estos meses, lo que se esperaba era la decisión de este último recurso que ellos habían presentado.

La denuncia de Thelma Fardín

La actriz Thelma Fardin denunció en 2018 que había sido abusada sexualmente por Juan Darthés en el año 2009 en Nicaragua, en el marco de una gira de la serie juvenil “Patito Feo”. En aquel entonces Fardin tenía 16 años y Darthés, 45.

El caso salió a la luz en diciembre de 2018, tras una conferencia de prensa realizada por la colectiva Actrices Argentinas, en la que brindaron detalles de los hechos luego de que Fardin viajara a Nicaragua para radicar formalmente la denuncia.

En 2019, tras haber sido denunciado, el actor se refugió en Brasil debido a que, al tener la nacionalidad brasileña, no podría ser extraditado a Nicaragua. Sin embargo, se logró iniciar un proceso en la justicia brasileña ya que ese país sí permite juzgar a cualquier nacional que haya cometido un delito en otra parte del mundo.

La cuestión de la competencia

Si este delito hubiese sido cometido en Brasil, el caso habría tramitado en la justicia ordinaria. Sin embargo, los hechos ocurrieron en Nicaragua. De acuerdo a la jurisprudencia que se viene sosteniendo en la Corte Suprema de Brasil, para estos casos, en los que un nacional cometió un delito en el extranjero, es la justicia federal la que tiene competencia.