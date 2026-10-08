Para jubilados y pensionados: cómo disfrutar de un tour guiado por el cásco histórico de CABA completamente gratis

Los jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de un recorrido guiado por el Casco Histórico porteño totalmente gratis. Se trata de una actividad que ofrece el programa de Pase Cultural para sus beneficiarios que busca facilitar el acceso de la tercera edad a diferentes actividades culturales.

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Así será el recorrido por el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires

La actividad será el próximo viernes 16 de octubre de 14 a 16 hs. La propuesta invita a hacer un recorrido guiado por lugares emblemáticos del Casco Histórico en la Av. de Mayo y 9 de Julio. Luego pasar por la Casa del Historiador, donde se realizará una actividad de escritura, debate y collage para recordar historias propias.

La iniciativa es para los beneficiarios del Pase Cultural y se puede solicitar un lugar para participar a través del formulario online. Cada reserva es válida por un solo lugar y quienes quieran ir acompañados deberán hacer su propia solicitud, que queda a disponibilidad de los cupos. Por dudas o consultas, se puede enviar un correo a comunidadpase@buenosaires.gob.ar.

Cómo sumarse a Pase Cultural de CABA: a dónde conocer las novedades

El Pase Cultural es un programa de la Ciudad de Buenos Aires para que los jóvenes, docentes y adultos mayores puedan acceder a diferentes actividades culturales. El plan les otorga una tarjeta con saldo para que utilicen para abonar en comercios o espacios culturales adheridos.

Además, una vez que se acaba el crédito, pueden todavía aprovechar promociones, descuentos y actividades gratis. El objetivo es que los porteños puedan acceder con facilidad a propuestas de teatro, cine, centros culturales, librerías y otros locales adheridos.

En el caso de la tercera edad, pueden inscribirse adultos mayores de 60 años que residan en CABA y cobren una jubilación de hasta $600.000 (sin contar aguinaldo).