Qué es de la vida de María Cristina, la viuda de José Luis Cabezas

Tras el asesinato de José Luis Cabezas, la familia del fotógrafo vivió un verdadero horror. Su esposa, María Cristina Robledo, hizo un cambio radical. Cómo vive en la actualidad y cómo continuó su vida.

A José Luis Cabezas lo asesinaron el 25 de enero de 1997. Fue secuestrado, esposado y luego rematado con dos disparos. Su cuerpo fue calcinado en el auto donde lo mataron. Y todo por hacer su trabajo: sacarle unas fotos a Alfredo Yabrán, un empresario cuya cara era desconocida y que en aquel entonces era investigado por una presunta implicación en los casos de corrupción política que había denunciado el ministro de Economía, Domingo Cavallo. A más de 25 años del brutal crimen, El Destape averiguó qué es de la vida de María Cristina Robledo, la esposa y viuda del fotógrafo.

Para la familia de Cabezas resulta muy doloroso repasar y revivir aquella jornada en la que la Democracia presenció un hecho tan característico de la dictadura cívico-militar que se vivió en la Argentina entre 1976 y 1983. Frente a estos casos, hay familiares y seres queridos de la víctima que prefieren hablar; mientras que otras optan por mantenerse en silencio. Este último camino eligió María Cristina, que desde hace varios años no brinda notas ni figura en las redes sociales.

Por lo tanto, resulta muy complejo poder acceder al entorno más íntimo que Robledo intenta preservar. Según lo que explicó hace unos años, y como para tomar dimensión de lo que tiene que lidiar, pasó de ser Cristina "a ser la viuda de Cabezas". En un diálogo que mantuvo con El Trece en 2007, indicó: "No me pesa, pero quería que mi hija me viera como su mamá... quería que Candela quisiera empezar a crecer como Candela".

Gladys Cabezas, hermana de José Luis, y María Cristina Robledo, esposa y viuda del fotógrafo.

Pese al hermetismo que hay a la hora de conocer algo sobre su vida, El Destape pudo acceder a ciertos detalles que tienen que ver con la actualidad de María Cristina Robledo. "Ella volvió unos años a Pinamar, dónde se conocieron con José Luis y dónde vivía parte de su familia", le confió una fuente a este medio. "Estuvo unos años allí, pero en 2001 decidió mudarse a España con Candela, la hija que tenían en común". Asimismo, resaltó que "fue muy duro para ella todo lo vivido".

Cómo es la actualidad de la familia según Gladys, hermana de José Luis Cabezas

Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo, también charló con El Destape y contó cómo continuó la vida de la familia de José Luis Cabezas: "Están en España. Este año vinieron todos (NdeR: a la Argentina). Menos Candela (NdeR: hija de José Luis y María Cristina), que está estudiando. Y agregó: "Vino Cristina, vinieron mis dos sobrinos, que son hijos del primer matrimonio de José Luis y también el nieto de José Luis. Agustina, la primera hija de José Luis, tuvo un nene. Todos viven en España. Este año me vinieron a visitar así que estoy feliz, feliz, feliz... fue una felicidad... en enero de este año me vinieron a visitar".

En tanto, Gladys manifestó que a partir del asesinato a José Luis, la vida de toda la familia dio un giro drástico. "Yo extraño a mis sobrinos, te imaginarás... nosotros siempre fuimos una familia muy unida. Y yo, a mis sobrinos, sobre todo con los grandes. Candela era muy chiquita y muy bebé, pero los más grandes los cuidaba, les cambiaba los pañales. Para mí son algo muy especial", señaló.

Finalmente, la hermana explicó que Candela "es una nena que opina mucho, es muy crítica con la cuestión del padre” y que “está muy enojada” por la película documental que lanzó Netflix ("El fotógrafo y el cartero"). Y advirtió: "Es más, me dijo: 'Tía, yo voy a poner una abogada porque no tienen derecho. Si a nosotros no nos gusta algo de lo que dicen, tendremos que presentarnos en donde nos tengamos que presentar’. Pero creo que va a ser un documental de cosas que ya han sacado".