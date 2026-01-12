Antes de 1979, la enseña con el león y el sol representaba a Persia durante siglos y sintetizaba la continuidad monárquica y la identidad nacional, pero fue suprimido.

Una ola de protestas, impulsadas por la grave situación económica, sacuden a Irán desde hace varios días. Las manifestaciones se extendieron por varias provincias mientras las autoridades recurren a su táctica habitual de represión sin ofrecer soluciones a las quejas que alimentan la ira pública. En medio de los reclamos, reapareció la bandera del león y el sol como desafío público al régimen de los ayatolás.

El símbolo no solo fue visto en las calles iraníes, sino que también en Londres, cuando una manifestante subió al balcón de la embajada y reemplazó la enseña oficial por la histórica insignia del león y el sol. Las manifestaciones no solo ponen en jaque a Alí Jameneí, que se desempeña como líder supremo de Irán desde 1989, sino que también muestran una reclamación de recuperar una identidad previa a la República Islámica.

Ante este escenario, las redes sociales no son ajenas y en X (ex Twitter) se actualizó el emoji de la bandera iraní por la del león y el sol durante el fin de semana. La directora de producto de la plataforma de Elon Musk, Nikita Bier, había respondido a la solicitud de un usuario el viernes último para actualizar la imagen.

“Dame unas horas”, fue la respuesta de Bier, quien luego compartió un enlace a una plataforma de programación que mostraba que la bandera del Estado Islámico había sido eliminada del código del sitio web de X y reemplazada por la del león y el sol, indicando que la actualización estaría disponible en breve.

Qué significa la bandera del león y el sol

En 1979 sucedió la Revolución Islámica un movimiento social y religioso que derrocó la monarquía del Sah Mohammad Reza Pahlaví, poniendo fin a más de 2500 años de gobierno dinástico y estableciendo la actual República Islámica de Irán, un régimen teocrático liderado por el ayatolá Ruhollah Jomeiní, fundamentado en el islam chiita y el concepto de velayat-e faqih (gobierno del jurista islámico).

Había sido impulsada por un amplio descontento popular con la autocracia del Sah, la corrupción, la influencia occidental y problemas económicos, culminando en la huida del Sah en enero de 1979 y la proclamación de la República Islámica en abril. Antes de 1979, la enseña con el león y el sol representaba a Persia durante siglos y sintetizaba la continuidad monárquica y la identidad nacional, pero fue suprimido.

La bandera de Irán que se encuentra vigente, muestra en el centro un emblema rojo formado por cuatro lunas crecientes y una espada que dibujan un tulipán. En los bordes del paño está la consigna "Allahu Akbar" (Alá es grande), repetida 11 veces. Esta elección estaba destinada a sellar una identidad estatal de carácter religioso y rupturista. Había sido izada por primera vez en 1980.

Para los opositores al actual régimen en Irán, la recuperación de la bandera del león y el sol es un símbolo de ruptura con la teocracia: un ‘adiós al islam’ en clave política y un intento de reivindicar raíces preislámicas. Además, el emblema es una insignia de memoria y de rechazo al poder religioso en Teherán.

Las protestas en Irán

Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre por el derrumbe del rial iraní, además de los muertos, ya dejaron más de 2600 detenidos, y se extendieron por ciudades clave como Teherán y Mashhad. El gobierno iraní cortó el acceso a internet y las líneas telefónicas, dificultando la evaluación de la situación desde el exterior y generando temor por una posible represión violenta.

La Organización de Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega, dijo que había "confirmado la muerte de al menos 538 manifestantes", advirtiendo que el número de muertos podría ser mucho mayor debido a que un corte de Internet que se extiende desde hace días y dificulta la verificación y confirmación de las cifras. Horas más tardes, la agencia EFE confirmó que ya había 538 muertos. Para dar el número, el medio citó a la subdirectora de la ONG Human Rights Activists News Agency, Skylar Thompson.