La Provincia impulsa obras hidráulicas y tareas de mantenimiento para reducir el riesgo de inundaciones.

La provincia de Buenos Aires avanza con un plan integral para prevenir inundaciones y reducir el impacto de los fenómenos climáticos extremos. La estrategia contempla una inversión estimada de $2,1 billones, 139 obras hidráulicas y siete estudios técnicos, además de nuevas herramientas de monitoreo y asistencia a los municipios.

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La iniciativa cobra especial relevancia ante la posibilidad de un episodio intenso de El Niño, que podría provocar precipitaciones superiores a las habituales y aumentar el riesgo de anegamientos en distintas regiones del territorio bonaerense.

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, en abril de 2026 siete municipios ya habían superado el 50% de su precipitación anual promedio. Para junio, más del 30% de los distritos registraba lluvias superiores a sus medias mensuales.

Esta situación provocó una saturación generalizada de los suelos, especialmente en el noroeste, centro y sudeste de la provincia.

Un plan de $2,1 billones para prevenir inundaciones

Los trabajos de limpieza y adecuación de desagües buscan facilitar el escurrimiento del agua durante las lluvias intensas.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense trabaja desde 2025 en un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, destinado a anticipar amenazas y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

El programa combina obras hidráulicas, mantenimiento de cursos de agua, incorporación de maquinaria y coordinación entre organismos provinciales y municipales.

Uno de sus componentes principales contempla 139 obras y siete estudios orientados a mejorar los sistemas de drenaje, reducir los excedentes hídricos y adaptar las ciudades a los cambios en los regímenes de precipitaciones.

Entre las intervenciones previstas se encuentran trabajos sobre el río Areco, obras vinculadas con la cuenca del río Salado y proyectos de regulación hídrica en Pergamino y Bragado.

También se incluyen obras de defensa costera y sistemas de micro y macrodrenaje urbano.

Monitoreo de lluvias en tiempo real: cómo funciona el sistema provincial

Otra de las herramientas del plan es una plataforma pública que permite consultar información hidrometeorológica en tiempo real.

El sistema, desarrollado mediante la Autoridad del Agua (ADA) y el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), reúne información de 150 estaciones de monitoreo y otras redes asociadas.

La herramienta permite consultar registros de lluvias, niveles de agua y caudales, además de filtrar información por cuenca y municipio.

Los gobiernos locales también pueden crear tableros personalizados para facilitar la planificación de intervenciones y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

La plataforma puede consultarse en https://public-map-simparh.ada.gba.gov.ar.

Limpieza de arroyos y nueva maquinaria para los municipios

Las obras de infraestructura hidráulica incluyen la adecuación de alcantarillas y sistemas de drenaje.

El mantenimiento de la infraestructura hidráulica constituye otro de los ejes centrales de la estrategia provincial.

Las tareas incluyen limpieza de arroyos, remoción de sedimentos, saneamiento de cauces, perfilado de taludes, recomposición de terraplenes y desobstrucción de alcantarillas.

Estas intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos durante períodos de precipitaciones intensas.

Además, la Dirección Provincial de Hidráulica incorporará maquinaria mediante financiamiento del Banco Mundial.

El equipamiento previsto comprende:

20 retroexcavadoras.

Cinco retroexcavadoras de largo alcance.

Una excavadora anfibia.

Tres carretones para transporte de maquinaria.

Dos camiones.

A través del sistema de horas máquina, la Provincia también busca facilitar el acceso de los municipios a equipos especializados para realizar trabajos de mantenimiento y adecuación hidráulica.

El saneamiento de canales y cursos de agua forma parte de las acciones para prevenir anegamientos.

La estrategia contempla, además, intervenciones en caminos, redes de agua y saneamiento e infraestructura eléctrica, con el objetivo de preservar los servicios esenciales y las actividades productivas.

La Provincia anunció una denuncia contra Milei y Caputo por el Fondo Hídrico

El desarrollo del plan también se encuentra atravesado por una disputa entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional por los recursos destinados a obras de prevención de inundaciones.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, anunció que la Provincia denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en la administración del Fondo Hídrico.

Este fondo recibe recursos equivalentes al 4,31% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles y tiene como destino legal financiar obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas.

Según los cálculos del Gobierno bonaerense, el saldo disponible permitiría financiar alrededor de 40 obras equivalentes a la adecuación del río Areco, ocho intervenciones similares a la reconstrucción del Canal Maldonado en Bahía Blanca o tres proyectos como el mejoramiento del tramo medio del río Luján.

Se trata de estimaciones presentadas por la administración provincial para dimensionar los recursos que considera disponibles.

Obras pendientes y financiamiento internacional

La Provincia también señaló dificultades para acceder a financiamiento internacional destinado a infraestructura estratégica.

Según la información difundida por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, el Gobierno nacional aprobó 18 créditos internacionales para diez provincias, mientras que Buenos Aires no recibió avales dentro de ese conjunto.

Además, existen proyectos provinciales pendientes de autorización del Ministerio de Economía de la Nación y préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo cuyas prórrogas requieren conformidad nacional.

En este contexto, la administración bonaerense busca sostener una estrategia que combine infraestructura de gran escala, mantenimiento preventivo, monitoreo permanente y coordinación territorial.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las ciudades, proteger a la población y preservar las actividades productivas frente a un escenario de mayor exposición a eventos climáticos extremos.