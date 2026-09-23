Intensa búsqueda de Román Ibáñez: salió de su casa con un bolso y se fue sin avisar

La Ciudad de Buenos Aires está movilizada a la búsqueda de Román Ibáñez, un joven de 18 años que fue visto por última vez este lunes en la puerta de su casa en el barrio de Caballito, donde se subió a un auto de Cabify junto con una valija de viajes y no se lo vio más. Su madre Carolina habló al aire en Crónica y advirtió que ella "no tuvo ninguna pelea" con su hijo, y que cuando intentó comunicarse con él como hacía "todos los días" no pudo hacerlo. "Le escribí un mensaje y como no me contestó, le volví a escribir. Ahí ya no le llegaban más", afirmó. Junto a ella estaba su ex pareja y padre de su hijo en común, Federico Ibáñez.

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Carolina explicó que ella junto con Federico están separados hace varios años. Más allá de eso, Román vivía con ella desde entonces, aunque regularmente él visita a su padre y mantiene comunicación permanente con él. Federico explicó que él "todos los días" le manda un mensaje para saludarlo y saber cómo está, y que generalmente Román le contesta "con rapidez". "Yo ayer le escribí a las 10 de la mañana. Como no me respondió, a las 14 le volví a escribir y ya no le llegaban los mensajes. Me quedó ese texto con un solo tilde gris", advirtió Federico, visiblemente angustiado.

Román fue visto por última vez el 21 de septiembre a las 12:35 p.m. tras salir de su casa, en la intersección de Pedro Goyena y Malvinas, en el barrio porteño de Caballito, Capital Federal. Una cámara de vigilancia logró registrar el momento en el que ascendió a un vehículo color champagne que luego dobló con dirección a la Av. J. B. Alberdi.

Consultado por su vida social, ambos padres advirtieron que Román había entrado este cuatrimestre a estudiar el Ciclo Básico Común (CBC) de Letras en la Universidad de Buenos Aires. Explicaron que, hasta donde sabían, él "no había consolidado un grupo de amigos" para comunicarse y escribirle a alguno de ellos. En tanto, a Román "tampoco le quedaban amigos del colegio" a quienes pudiesen consultar sobre un posible paradero.

"Y que nosotros sepamos tampoco tiene ninguna novia estable. Si sabíamos de una chica que se llama Camila que, según sabemos, conoció en la facultad. Pero no tienen fotos juntos ni nada, por lo que tampoco la conocemos", explicó Federico ante las cámaras de Crónica.

"A las 19.20 de la tarde de ayer fue la última vez que intenté comunicarme con él. Lo llamé porque yo a esa hora llegué del trabajo y no estaba. Le mandé un audio y como no me contestaba, le volví a escribir. Después de ese audio no le llegó más nada y no supimos nada más de él", explicó Carolina al cronista.

El pedido desesperado de sus padres: "Sólo queremos saber si está bien"

La madre de Federico explicó que su única intención que les conteste "si está bien y si necesita algo". En tanto, advirtió que cuando llegó a su casa y descubrió que Román ya no estaba, notó que "todo en su dormitorio estaba revuelto y fuera de lugar". Y agregó: "No solo se llevó sus cosas, sino que se llevó todos los ahorros de nuestra vida".

Por otro lado, señaló que logró acceder a su cuenta de mail y no vio "ninguna suscripción" que le hiciera sospechar por qué se fue sin avisar.