Ramos Mejía: el tío del kiosquero asesinado pidió que no hagan política con su muerte

En medio de las movilizaciones y marchas, pidiendo seguridad y justicia, algunos medios y políticos aprovecharon para hacer campaña. Los familiares repudiaron el hecho.

El kiosquero Roberto Sabo (45) fue asesinado el pasado domingo durante un asalto en su comercio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, partido de La Matanza, tras haber recibido cuatro disparos en el tórax. El caso generó manifestaciones y movilizaciones, especialmente en de vecinos y vecinas -junto a familiares- de dicha localidad, pidiendo por seguridad y justicia; pero también, alrededor de su brutal muerte, se generó una politización claramente repudiable.

Medios masivos y diferentes políticos utilizaron la muerte de Sabo para hacer campaña de cara a las próximas elecciones. En una lógica discusión de las que suelen darse por Twitter, el usuario Caído del Catre se refirió al tema y compartió un video del tío de la persona asesinada por un nuevo hecho de inseguridad, que deja a la vista lo criticable de la situación.

Durante la marcha, el movilero de Crónica se acercó a preguntarle sobre la situación sin saber que se trataba de un familiar. "Yo no discuto que sea difícil en Ramos Mejía pero es difícil para mí porque soy el tío de Roberto. No están molestando, al contrario, yo creo que vengan todos los medios", manifestó ante el pedido de disculpas del periodista. Aunque apuntó contra algunos medios y también personas del lugar: "Pero no como están haciendo... Están haciendo política. Hubo gente allá que hizo despelote, acá está la familia, tenemos dolor y angustia".

Asimismo, siguiendo por la línea del lógico enojo y la clara molestia por la falta de respeto al duelo, sentenció: "Tenemos un montón de cosas que nos pasan por la mente y nos vienen a gritar por (Fernando) Espinoza -intendente de La Matanza- o contra el presidente (Alberto Fernández). Que griten lo que quieran pero que lo griten allá, que no vengan a joder a donde está la familia y donde tenemos un dolor terrible todos".

Uno de los carteles de los que se quejó el tío de Roberto Sabo:

Por su parte, en relación al caso, tras la captura del acusado Leandro Daniel Suárez (29) -quien estuvo preso casi seis años por hurto y robo y recuperó la libertad luego cumplir su condena- fue indagado por el fiscal Federico Medone de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, ante quien lloró y pidió que no le pidan prisión perpetua. Se negó a declarar pero fue imputado por "homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego" en perjuicio de Sabo y también por "robo calificado, hurto de vehículo, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y portación ilegal de arma de guerra", agravado por la participación de una menor de edad de 15 años.