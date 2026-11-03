Una increíble muestra de cerámica y adobe tiene entradas gratis para jubilados: en CABA, fácil y rápido de llegar

El Museo de Arte Popular José Hernández, ubicado en Avenida del Libertador 2373, abre sus puertas a "La riqueza del monte", una exposición que pone en diálogo los oficios artesanales del monte santiagueño con nuevas formas de creación.

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La muestra, organizada junto a la Asociación Adobe, reúne piezas de cerámica, textiles y madera, además de obras colaborativas desarrolladas en vínculo con comunidades del sureste de Santiago del Estero.

La inauguración será el miércoles 7 de octubre a las 17 y podrá visitarse hasta el domingo 21 de marzo de 2027.

Un recorrido por los saberes del monte

A través de las piezas expuestas, la muestra propone un recorrido por distintas formas de crear, transmitir conocimientos y vincularse con el territorio. Las obras dan cuenta tanto de los oficios y técnicas del monte como de experiencias de colaboración entre artistas, artesanos y comunidades.

El recorrido incorpora también obras realizadas a partir del encuentro y el trabajo colaborativo en el propio territorio, y se completa con registros audiovisuales, testimonios y materiales de archivo.

Entre los participantes de la exposición se encuentran Pascual Flamenco, Renzo Galeano, Luciano Giménez, Marina Landriel, Dolores Mallea (Cruz del Sur), Claudia Mazzola, Nelly Melian y Rolando Mojica, además del grupo de cerámica y jóvenes que forman parte de los talleres de capacitación de Adobe.

El proyecto cuenta con texto curatorial de Julio Sánchez Baroni y diseño expositivo de Guadalupe Tagliabue, Horacio Torres y Asociación Adobe.

25 años de trabajo junto a las comunidades

La exposición se presenta en el marco de los 25 años de la Asociación Adobe, una organización con una larga trayectoria vinculada al trabajo con las comunidades del monte santiagueño. Adobe nació por iniciativa de Andreina Bassetti Rocca, impulsada por un profundo compromiso con los oficios y con dichas comunidades.

Desde entonces, desarrolla un acompañamiento integral orientado a la formación y el fortalecimiento de los oficios artesanales, junto con acciones vinculadas al acceso al agua, la tierra, la salud y la educación.

"La riqueza del monte" surge de ese vínculo y busca hacer visible una producción artesanal viva y en permanente transformación, donde materiales, técnicas y conocimientos heredados dialogan con nuevas formas de creación.

Detrás de cada pieza hay comunidades que sostienen los oficios del monte y un ecosistema frágil cuyo futuro está estrechamente ligado a quienes lo habitan. Llevar estas piezas al MAP supone una oportunidad para acercar el monte santiagueño a nuevos públicos, compartir sus saberes y poner en valor las prácticas culturales que se construyen y se transmiten en comunidad.

La muestra puede visitarse en el Museo de Arte Popular José Hernández, en Avenida del Libertador 2373, en el barrio de Palermo. La entrada es gratuita para jubilados y el acceso es fácil y rápido de llegar en transporte público.

La exposición estará acompañada por un programa público de talleres, conversaciones y visitas guiadas, que se irá anunciando periódicamente a través de las redes sociales del MAP y de la Asociación Adobe. Con una duración de casi seis meses, la muestra se convierte en una opción accesible para quienes buscan conocer de cerca el trabajo artesanal del monte santiagueño sin salir de la Ciudad de Buenos Aires.