Equipos especializados trabajan en la Alcaidía porteña n°1, en la que se produjeron incidentes entre detenidos que dejaron heridos y la retención de un efectivo policial. Según indicaron en A24 desde el lugar de los hechos, el oficial que permanece en la celda es un celador, encargado de vigilar a los reclusos.

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El incidente se produjo la pelea entre reclusos, alrededor del mediodía. La información difundida por diferentes móviles de televisión fue que un policía intervino en la disputa y quedó retenido por los hombres que estaban peleando. El oficial estaría "en buen estado de salud", agregó el periodista que está en el lugar.

En distintos canales de televisión, entre ellos La Nación Más, mostraron imágenes de lo que estaba sucediendo en la alcaidía, filmadas por los propios reclusos. En los videos, se ve a los presos viéndose a ellos mismos en las noticias, con gritos de arenga y con la consigna "hagan bajar al fiscal".

¿Quiénes se acercaron a la comisaría?

Minutos antes de las 15 llegó a la alcaidía personal de distintos organismos porteños, llamados para actuar ante la disputa en la que habrían participado 10 reclusos. En la zona está, del lado de adelante, la comisaría, mientras que atrás está la alcaidía. Por el momento, pasó por la puerta de la comisaría personal de fuerzas especiales, concretamente de las fuerzas de élite de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), encargados de tomas de rehenes, informaron en la transmisión.

También entró personal de bomberos con mangueras, motosierrras, amoladoras, escaleras y el ariete táctico, que se usa para derribar puertas. Asimismo, están dentro personas que trabajan en el SAME, como su director, Alberto Crescenti.

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