Imputaron al principal sospechoso por el crimen de Leonel, el nene de 7 años asesinado en Mendoza

La Justicia de Mendoza imputó al principal sospechoso por el crimen de Leonel Ortiz, el niño de 7 años asesinado durante un presunto tiroteo entre bandas en el asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras.

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Se trata de Cristian Alejandro Cabrera Ramírez (48), quien quedó formalmente acusado de los delitos de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa". La causa está a cargo del fiscal Oscar Malla.

La detención del sospechoso

Cabrera Ramírez fue arrestado este mismo martes en el barrio San Martín, menos de 12 horas después de que los investigadores lo identificaran como el presunto autor de los disparos.

La Dirección de Investigaciones reunió pruebas durante la noche para establecer su identidad y las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente llevaron a la Fiscalía a ordenar su captura antes del mediodía. Tras su detención, el acusado quedó a disposición de la Justicia.

Cómo ocurrió el crimen

El crimen ocurrió en la noche del lunes, alrededor de las 21.16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio de Villa Junín.

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a la víctima. El menor fue trasladado en un auto particular al Hospital Carrillo.

Pese a los esfuerzos médicos, la importante pérdida de sangre provocada por el disparo le causó un shock hipovolémico y murió.

En medio de la angustia y la desazón por la trágica muerte del pequeño Leonel, su hermana mayor, Valeria, habló con la prensa local y contó que el menor se encontraba en el patio de su domicilio cuando se desató el tiroteo. “Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes... Si mi hermanito no tenía la culpa de nada”, manifestó desbordada por la trágica situación.

Entre lágrimas, la mujer aseguró que debe haber imágenes de cámaras de seguridad para identificar y atrapar a los sospechosos. “Allá hay un vecino que tiene cámaras. ¿Por qué no las muestran y buscan al que mató a mi hermano?”, planteó mientras señalaba una de las casas linderas a la suya.

El ataque previo contra la vivienda

Durante su relato, Valeria precisó que el primer ataque contra su vivienda ocurrió el lunes por la mañana, cuando intentaron incendiar la precaria estructura desde una de las ventanas. “Dicen que uno de mis hermanos está involucrado en un robo, pero mi hermano no fue. Vinieron temprano y querían que mi hermano se fuera y a la noche me mataron a mi hermanito”, explicó la mujer.

La investigación busca determinar si esos episodios previos tienen alguna relación con la balacera en la que murió el chico. Una de las hipótesis que analiza la Justicia apunta a un posible conflicto vinculado al narcomenudeo, aunque por el momento el móvil del ataque no fue confirmado.