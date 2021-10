San Juan: cuatro denuncias de abuso sexual contra un catequista

Un joven de 32 años, profesor de Catequesis, fue denunciado por la madre de una nena de 5 años, de un prestigioso colegio y llovieron más denuncias. Hubo disturbios en la puerta del jardín de infantes.

La nena de 5 años no quería ir al jardín; se resistía. Lloraba porque no quería volver y la familia no entendía por qué. Hasta que la niña contó la verdad. Su maestro de Catequesis le hacía cosas malas en el baño y por eso, la pequeña no quería regresar nunca más.

Las palabras de la niña hicieron desatar la ira incontenible de los padres que llegaron al colegio santa teresita del niño Jesús, perteneciente a la Universidad Católica de Cuyo, para pedir una explicación. Desde la institución habrían solicitado que no difundiera el tema y que el profesor iba a ser sancionado.

Las horas pasaron y nada de eso sucedió. El profesor siguió dando clases y las autoridades no mostraron preocupación por lo que estaba ocurriendo. Un audio desesperado de WhatsApp de la familia despertó la alarma de los demás padres que comenzaron a exigir explicaciones, inmersos en la preocupación que revestía semejante denuncia.

Mientras tanto, la Unidad Fiscal que investiga delitos de integridad sexual (UFI Anivi) tomó cartas en el asunto y con total hermetismo comenzó a juntar pruebas para detener al sujeto. Así fue como Cristian Guillén (32) fue arrestado por la Policía el viernes, pese a la defensa a ultranza de las autoridades de la institución, quienes manifestaron que Guillen era “intachable”.

La actitud de los responsables del jardín despertó la furia de los padres, que se manifestaron durante toda la tarde del viernes para pedir explicaciones por lo que estaba sucediendo. Fue tal la bronca contra las autoridades que no dieron la cara hasta la noche del viernes, que la protesta terminó en disturbios, insultos, gritos y actitudes incontrolables de los damnificados.

El problema pasó a mayores porque los padres de la niña presuntamente abusada llegaron al lugar para intentar hablar con las autoridades, pero les fue negado el ingreso. Eso enojó a todos y como para enardecer el fuego, uno de los adolescentes que acompañaba a la familia, de años, fue llevado por la policía a la comisaría en calidad de “demorado” por arrojar piedras contra la institución, en medio de la locura.

El Ministerio de Educación dio la cara y aseguró que el docente fue separado de tres cargos, todos en prestigiosos y reconocidos colegios católicos. El Colegio de Nivel Inicial Santa Teresita del Niño Jesús (tenía alrededor de 100 niños a cargo), el Colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos (conocido como “La Católica”) y el Colegio Fray Mamerto Esquiú.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal acumulaba cuatro denuncias contra el catequista. Hasta ahora, una de las denuncias apuntaría a un acceso carnal. Bajo total hermetismo, el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Iglesia, confirmó a El Destape que en las próximas horas se desarrollará la audiencia de formalización contra el detenido.

En la audiencia que se desarrollará en Tribunales se leerán las acusaciones contra el catequista y se presentarán las pruebas preliminares. Luego, se solicitarán los encuentros videograbados (ex cámara gesell) con los niños involucrados. La intención es determinar la prisión preventiva del sujeto denunciado hasta tanto finalice la investigación con un periodo que será indicado por el juez de turno.