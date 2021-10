Fue vendido por una partera, apropiado ilegalmente y busca a su familia biológica: "No importa si viven o no"

El 22 de octubre es un día realmente sensible en la República Argentina: se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. En ese camino está Mariano, un ciudadano que reside en Lanús. Hoy, impulsado a través de una investigación de El Destape Radio, se anima a contar su historia.

Mariano no tiene partida de nacimiento, figura en blanco. "Por eso no puedo acceder a la app Mi Argentina, sólo tengo el certificado firmado por una de las parteras vinculadas a la red ilegal", le contó el protagonista a El Destape. Y, justamente, fue una investigación de El Destape Radio la que lo incentivó a llamar a la FM 107.3 al oír que una de las personas de la lista de parteras era quien puso su sello (Mabel Ethel Grosso) para sacarlo de una clínica clandestina de San Justo.

El certificado de nacimiento de Mariano, firmado por una de las parteras vinculadas a la red.

- ¿Cuándo empezaste a sospechar sobre tus orígenes?

Siempre supe que no era hijo biológico de mis padres, me lo dijeron de chico y hubo muchas mentiras en el medio. En cuanto me fui a estudiar a Córdoba le comenté a una compañera de pensión todo esto, como algo menor, y del problema que tenía para inscribirme en la facultad porque no aceptaban el certificado de partida de nacimiento (que era el único papel con el que me había manejado hasta ese momento en el pueblo de La Pampa en donde me crié). Me dijo algo que se arraigó en mi: "Esto algún día va a caer por su propio peso". Esa semilla comenzó a germinar dentro de mí hasta que por el 2009/10 con la campaña de los entretiempos en Fútbol para Todos y el mundial dio su primer fruto tangible y me vine a hacer el análisis en el Durand.

- ¿Cómo fue para vos confirmar que la partera que firmó tu acta de nacimiento estaba entre las marcadas por la lista?

Sinceramente no me extrañó, de hecho reconocí los nombres por una investigación propia que quizás haya decantado en la pérdida de mi puesto laboral, entre otras cosas, previo al 2009. Trabajaba en una empresa con acceso a las entidades que evalúan créditos personales y, al contar con esas herramientas, ya era tan grande la duda que busqué los nombres que figuraban en el único papel que ya para ese entonces sabía que estaba fraguado. Entendí que en ningún lado aparecía el trámite de adopción; entonces pude relacionar algunos nombres, pero, dentro de todo el dolor que me causó todo esto y un poco de negación y juventud, no guardé los datos hasta que los volví a escuchar el otro día. Esperé que en la radio (NdeR: El Destape Radio) nombraran alguna red para contactar y al buscar la página de Facebook vi el nombre en la foto de portada.

Mariano es ayudado por un grupo llamado "Víctimas Red de Parteras - Unidos"

- ¿Qué trato recibiste por parte de la organización que va en búsqueda de tus mismos objetivos?

La verdad que fue una caricia al alma y a la oscuridad que niego diariamente. En cada paso que doy hay un subproceso que me lo recuerda y hasta sentí culpa durante tanto tiempo por no poder encargarme del tema, ya sea por falta de herramientas e incluso por la vorágine de la cotidianidad, por no tener la vida resuelta, que te va llevando a utilizar la energía diaria relegando todo esto. Siempre me pregunté cómo podría contactarme o encontrar a alguien que esté en la misma situación que yo, encontrarles y leerles cómo dan/damos la bienvenida en el grupo de WhatsApp nombrando el año y la partera que intervino. En un segundo me generó un sentido de pertenencia increíble habiendo sido hasta inimaginable encontrar a quien sienta este signo de interrogación que cala tan profundo. Me encanta leerles y me sorprendieron lo avanzados que están en la organización para visibilizar todo este tema.

¡La nota llegó justo porque ahora el 21 de noviembre nos juntamos en el Parque Sarmiento! Hay carteles, banderas, remeras y hasta murales en paredes que para mí representan un inyección de energía extra que viene desde la parte mas oscura de mi vida. A ellxs, a la semana de conocerlos, les puedo decir lo mismo que le digo a cada quien: nos ayudamos a propagar y viralizar nuestra lucha y nuestra búsqueda, que cada vez que estoy en contacto no solo siento que no es una pérdida de tiempo, o una inversión a futuro; incluso siento hasta que estamos ganando tiempo porque juntos podemos hacer oír mas fuerte nuestra voz, ya que es bien sabido que no se puede ser feliz en soledad.

- ¿Lo hablaste con tus padres adoptivos? ¿Qué te dijeron?

Con mis padres no hemos charlado más de todo esto. Ha sido super doloroso para ambas partes. He aprendido a tratar de no juzgarlos y entender cómo ha sido para ellos hacer algo que estaba naturalizado en pos de pertenecer a una sociedad anacrónica. Esto ha sido un proceso histórico dentro de nuestra relación, cuando empecé a preguntar hubo muchas versiones hasta llegar a entender que lo mas seguro que tengo respecto a este tema, es algo que no vendrá de su parte, ya sea por un pacto de silencio o por el temor que todo esto les provoca. Respecto de encontrar esta red aún no lo hablé y quizás se enteren por esta nota si es que la leen, pero en mi ideal me gustaría poder planteárselos en persona. Es medio utópico porque están a 1000 km y hace casi 7 años que no voy. Me encantaría poder resolver varios aspectos de la vida diaria para poder ir con mi familia hasta el pueblo a visitarles.

- ¿Hay algún indicio sobre quiénes pueden ser tus padres biológicos?

Esta respuesta es tan corta como contundente y dolorosa: absolutamente ninguno.

- ¿Cuál es tu mayor deseo hoy? ¿Con qué meta lograda te sentirías realizado?

¡Ja! Hay muchas aristas, ¡muchos proyectos ejecutándose al mismo tiempo! Te respondo desde el mas profundo egoísmo: quisiera encontrar mis raíces biológicas, ya no me importa si viven o no pero que si lo están, que sientan orgullo, más allá que hayan pasado 40 años. Es lo que me ayudaría a poder hacer las paces dentro mío con la parte que a veces quiere no perdonar a nadie por toda esta mierda, poder decir que tengo o tuve 2 mamás y 2 papás. Perdonarnos todos y no culpar a nadie en particular sino al modelo de sistema capitalista que con su metamorfosis en estos últimos 40 años se encargó de acentuar la anomia de los individuos. Por último, me sentiré realizado cuando con mi compañera y esposa terminemos la casa que arrancamos con nuestras propias manos. ¡Lo hicimos cuando arrancó el aislamiento por la pandemia para poder luego terminar con la carrera Licenciatura en Economía Política en la querida Universidad Nacional de Lanús!