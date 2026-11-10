Horóscopo semanal: predicciones del 9 al 15 de noviembre de 2026 y qué le espera a cada signo

La segunda semana de noviembre llega con nuevas predicciones astrológicas para los 12 signos del zodíaco. Entre oportunidades económicas, cambios laborales, encuentros amorosos y decisiones personales, Mhoni Vidente compartió su horóscopo para el período comprendido entre el lunes 9 y el domingo 15 de noviembre de 2026.

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La reconocida astróloga y tarotista mexicana utilizó una carta del tarot para anticipar qué tendencias podrían marcar los próximos días de cada signo. Algunas predicciones plantean recompensas económicas y nuevas oportunidades profesionales, mientras que otras advierten sobre vínculos conflictivos, la necesidad de tomar decisiones y la importancia de dejar atrás pensamientos negativos.

Horóscopo semanal del 9 al 15 de noviembre: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Aries

La carta de la Rueda de la Fortuna anticipa una semana favorable en materia económica y laboral. Podría llegar una recompensa por un trabajo realizado con anterioridad, además de oportunidades para iniciar un negocio o cambiar de empleo. En el amor, aparecerán dos nuevas posibilidades. La recomendación es ordenar las finanzas, pagar deudas y comenzar a ahorrar.

Tauro

El Diablo aparece como una advertencia sobre las personas del entorno. Será importante prestar atención a los vínculos y distinguir quién ofrece ayuda genuina y quién se acerca por conveniencia. En el plano sentimental, podrían surgir nuevas ilusiones con personas de Acuario y Libra. También se anuncia una transformación positiva.

Géminis

El As de Oros marca una etapa de oportunidades, reconocimiento y posibilidades de crecimiento profesional. Podrían aparecer nuevas propuestas laborales y mejoras económicas. En el amor, habrá dos posibilidades: alguien del pasado podría regresar y también podría aparecer una persona nueva. La clave será evitar el autosabotaje y organizar los gastos.

Cáncer

La predicción anticipa una etapa de protagonismo y logros personales. La carta señala que podría concretarse un triunfo esperado y aparecer una oportunidad para dejar atrás problemas pendientes. En el amor, se anuncia la posibilidad de encontrar una relación estable. También podrían llegar un viaje y una sorpresa especial.

Leo

El Loco invita a madurar, revisar decisiones y pensar con mayor claridad los próximos pasos. En el trabajo, se presentan oportunidades de crecimiento económico, nuevos contratos y reconocimiento por parte de superiores. La advertencia de Mhoni Vidente apunta a los chismes y los conflictos innecesarios en el entorno laboral.

Virgo

El Sol anuncia una semana de avances, buena fortuna y oportunidades económicas. Será un período favorable para dejar atrás sentimientos de culpa y tomar distancia de personas que no reconocen el propio valor. La predicción destaca la posibilidad de un cambio positivo que permita avanzar en proyectos personales y profesionales.

Libra

El Mago representa una etapa de recompensas y oportunidades para concretar deseos pendientes. Podría llegar un ingreso extra que permita comprar algo esperado. En el plano familiar, se anticipa una celebración o reunión especial. La recomendación es prestar atención a las situaciones del entorno y confiar en la propia capacidad para alcanzar objetivos.

Horóscopo.

Escorpio

El Emperador señala un momento de crecimiento y protagonismo. La predicción anticipa una mejora económica y la posibilidad de recibir el dinero que se estaba esperando. Sin embargo, será necesario trabajar sobre los pensamientos negativos y abandonar hábitos que impiden avanzar. La clave estará en fortalecer la confianza personal.

Sagitario

La carta de El Mundo propone una semana para resolver trámites, ordenar documentación y cerrar asuntos pendientes. También será importante expresar lo que genera malestar y enfrentar los problemas sin postergarlos. Mhoni Vidente recomienda encontrar un equilibrio entre las responsabilidades materiales y el desarrollo espiritual.

Capricornio

El As de Espadas representa la fuerza y la determinación, pero también advierte sobre la necesidad de moderar el carácter. Será importante mejorar la comunicación, expresar lo que se siente y alejarse de personas que no aportan bienestar. En materia económica, la recomendación es cuidar el dinero y evitar gastos innecesarios.

Acuario

El Carruaje anuncia una semana de movimiento y avances. Las energías estarán a favor para superar obstáculos y encontrar soluciones a problemas pendientes. En el amor, la predicción invita a priorizar el bienestar personal antes de comenzar una relación. También será fundamental buscar equilibrio y evitar los dramas.

Piscis

La Estrella anticipa días de buena energía, oportunidades económicas y nuevas ilusiones sentimentales. Podrían aparecer planes para cambiar el auto o encontrar una pareja estable. La recomendación es aceptar invitaciones, participar de eventos y no postergar los proyectos personales. También se aconseja prestar atención a los chismes del entorno.