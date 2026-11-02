Lunes 2 de Noviembre del 2026 Lun 2 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1565
Dólar Tarjeta $2034.5
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1670
Euro $1729.72
Riesgo País 805
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
HORÓSCOPO

Horóscopo semanal: predicciones del 2 al 8 de noviembre de 2026 y qué le espera a cada signo

Jimena La Torre compartió sus predicciones para los 12 signos del Zodíaco en el comienzo de noviembre. Amor, trabajo, dinero y proyectos personales: cuáles son las tendencias para cada signo y qué cartas del tarot marcarán la suerte durante la semana.

02 de noviembre, 2026 | 19.37
Horóscopo.

La primera semana de noviembre llega con nuevos desafíos y oportunidades para los 12 signos. En sus predicciones para el período comprendido entre el lunes 2 y el domingo 8, la astróloga Jimena La Torre anticipó qué puede suceder en el amor, el trabajo, las relaciones personales y la economía, con una carta del tarot como guía para cada signo.

Para La Torre, el comienzo del undécimo mes del año estará marcado por la necesidad de revisar prioridades, fortalecer vínculos y recuperar proyectos que habían quedado pendientes. Mientras algunos signos tendrán oportunidades de crecimiento profesional, otros deberán prestar especial atención al bienestar personal y las decisiones afectivas.

Horóscopo semanal: qué dicen las predicciones del 2 al 8 de noviembre de 2026

Aries

Noviembre será un período para recuperar energías, prestar atención a la salud y retomar iniciativas que habían quedado postergadas. La carta de la suerte es El Mundo. Los viajes y los momentos de descanso aparecen como oportunidades para renovar el entusiasmo y fortalecer la vida amorosa.

Tauro

El trabajo en equipo y los proyectos compartidos serán los grandes protagonistas. La carta de la suerte es La Templanza, que acompaña una etapa favorable para construir acuerdos, colaborar y avanzar junto a otras personas.

Géminis

El desafío estará en encontrar un equilibrio entre los deseos personales y la necesidad de estabilidad. La carta de la suerte es el Dos de Copas. Aceptar ayuda en el ámbito laboral y asumir compromisos con sinceridad puede fortalecer tanto los vínculos como los proyectos.

Horóscopo.

Cáncer

Se avecinan oportunidades en el terreno profesional, especialmente para quienes quieran impulsar emprendimientos o iniciativas junto a otras personas. La carta de la suerte es el Seis de Oro. Reconocer el aporte del entorno será importante para fortalecer el liderazgo y generar nuevas sociedades.

Leo

Será un momento para organizar la rutina, descansar y abrir espacio para posibles viajes. La carta de la suerte es el Cuatro de Bastos. Compartir tiempo con la pareja o dedicarse momentos personales permitirá recuperar energías y pensar nuevos objetivos.

Virgo

La introspección y las conversaciones pendientes con familiares y seres queridos ocuparán un lugar central. La carta de la suerte es El Ermitaño. Conocerse mejor y expresar las propias necesidades puede ayudar a recuperar la confianza y avanzar en el terreno profesional.

MÁS INFO

Libra

Será importante encontrar un punto de equilibrio entre las responsabilidades cotidianas y las necesidades afectivas. La carta de la suerte es Los Enamorados. Elegir con claridad a quiénes dedicar tiempo y energía puede ayudar a recuperar el control de la vida amorosa.

Escorpio

Noviembre favorecerá el reconocimiento y las oportunidades para destacarse en el trabajo. La carta de la suerte es el Diez de Copas. Compartir los logros y valorar a las personas que acompañan el crecimiento permitirá ampliar contactos y consolidar resultados.

MÁS INFO

Sagitario

El período puede propiciar reencuentros con personas del pasado y ayudar a comprender experiencias que todavía generan preguntas. La carta de la suerte es La Fuerza. Cuidar el bienestar personal será fundamental para ganar seguridad y disfrutar nuevas aventuras y relaciones afectivas.

Capricornio

Será una etapa de introspección, ideal para recuperar deseos y objetivos que habían quedado relegados. La carta de la suerte es el Siete de Bastos. Comprender las propias necesidades permitirá tomar decisiones valientes y utilizar la experiencia personal para acompañar a otras personas.

Horóscopo.

Acuario

Las prioridades económicas estarán bajo la lupa. La carta de la suerte es la Sota de Espadas. Estudiar, incorporar nuevos conocimientos y estar dispuesto a aceptar mudanzas o cambios puede fortalecer la estabilidad y abrir oportunidades para el amor.

Piscis

Los compromisos afectivos y los proyectos familiares tendrán un lugar destacado. La carta de la suerte es el Seis de Oros. Buscar acuerdos justos y trabajar junto a personas que compartan los mismos objetivos puede favorecer los avances y una mayor armonía.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas