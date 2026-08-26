Un hombre murió tras ser arrollado por una formación de la Línea A de subte

Un hombre murió este miércoles al ser arrollado por una formación de la Línea A de subte en la estación Río de Janeiro y el servicio funciona limitado entre Plaza de Mayo y Loria. La situación fue constatada por el Personal del SAME que concurrió al lugar.

Allí se conoció el deceso de la víctima, que sufrió “lesiones incompatibles con la vida”. En este contexto, el subte funcionó de manera limitada entre las estaciones Plaza de Mayo y Loria, mientras que no se detiene en Congreso. El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando una llamada solicitó pidió los servicios de emergencia por un accidente en el andén de la estación, con sentido a San Pedrito.

Emova, por su parte, emitió un comunicado en el que indicó haber activado los protocolos preventivos y sus trabajadores se encontraban en la escena. “También se encuentran interviniendo los organismos externos competentes. Por tratarse de procedimientos donde actúa la justicia y dada la sensibilidad de la situación la compañía no puede dar mayores detalles del caso”, indicó Emova.

Tras conocerse la situación la estación Río de Janeiro fue evacuada y cerrada, mientras trabajan los equipos de emergencia, lo que provocó demoras en la circulación habitual de la línea A.