Un hombre murió atropellado por un colectivo en pleno Palermo

Un trágico siniestro vial que involucró a un vehículo del transporte público de la Ciudad de Buenos Aires dejó consternados a los vecinos del barrio de Palermo. Un colectivo de la línea 152 que circulaba por avenida Santa Fe atropelló y mató a un hombre entre las calles Suipacha y Carlos Pellegrini.

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La Policía de la Ciudad realizó rápidamente un operativo en el lugar, en el que se presentaron dos móviles del SAME. El personal de salud notó que ya nada se podía hacer y constató la muerte del hombre.

Según Noticias Argentinas, las autoridades solicitaron además la presencia de personal de Factores Humanos, para atender al chofer del colectivo involucrado en el accidente ya que sufrió una crisis nerviosa a raíz del suceso.

Además asistieron a un hombre mayor de edad que viajaba en el colectivo, por lesiones leves ocurridas en la frenada.

Alexis, el santafesino que se volvió viral por sobrevivir a múltiples accidentes

Alexis es un joven de 21 años oriundo de Esperanza, que atravesó una increíble seguidilla de accidentes. El último episodio ocurrió frente a la guardia del Hospital José María Cullen, ubicado en la ciudad de Santa Fe. El joven acababa de ser dado de alta luego de una intervención por una triple fractura de fémur y esperaba, en silla de ruedas, la llegada de un remis junto a uno de sus amigos.

Una ambulancia ingresaba al hospital con una emergencia y el móvil policial debía liberar el paso. Fue allí cuando el conductor del patrullero perdió el control del vehículo y terminó embistiendo a los amigos. El impacto los lanzó contra las rejas del ingreso y provocó daños en la estructura. Alexis sufrió nuevamente consecuencias en la pierna que acababa de ser operada. Al intentar incorporarse después del choque, advirtió que algo no estaba bien.

Los médicos determinaron que los elementos colocados durante la cirugía se desplazaron como consecuencia del impacto, por lo que deberá volver al quirófano. "Ya voy por la sexta cirugía", lamentó al contar la increíble sucesión de accidentes y operaciones que atravesó.

"No me quedan más vidas"

El accidente frente al Hospital Cullen no fue el primer episodio grave en la vida de Alexis. Tiempo atrás, mientras trabajaba como albañil en Esperanza, sufrió una caída desde un tercer piso. Como consecuencia de dicho accidente padeció graves lesiones en uno de sus brazos, perdió piezas dentales y sufrió una herida en la cabeza. A esa situación se sumaron otras lesiones y cirugías a lo largo de los años.

Posteriormente, sufrió un accidente en moto que le provocó una fractura de fémur en tres partes, lesión por la que permaneció 20 días internado en el Hospital Cullen. Fue precisamente al recibir el alta por ese accidente cuando ocurrió el atropello del patrullero, cerrando un círculo de mala fortuna que parece salido de una película.

Pese a todo lo que atravesó, Alexis aseguró que intenta tomarse la situación con un poco de humor: "Yo creo que ya no me quedan más vidas".