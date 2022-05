Declaró Amber Heard y se quebró en llanto: las frases más contundentes en el juicio contra Johnny Depp

La actriz declaró tres horas y dio detalles sobre los supuestos abusos y golpes que sufrió durante su matrimonio con Johnny Depp.

La actriz estadounidense Amber Heard declaró este miércoles en el juicio por la demanda por difamación presentada contra ella por su ex marido Johnny Depp y contó, entre lágrimas, que fue víctima de violencia física y abuso sexual. Anteriormente, el reconocido actor había declarado que Heard había arruinado su reputación y su carrera con un artículo de opinión publicado en el Washington Post en diciembre de 2018, en el que afirmaba haber sido víctima de violencia doméstica en 2016, sin mencionarlo a él. Por ello, Depp demandó por difamación a Heard por USD 50 millones y ella lo contrademandó por USD 100 millones.

Heard se sentó ante el jurado para ofrecer su testimonio en la tercera semana del proceso legal que reveló los escabrosos detalles de su pasado matrimonio. ”Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivirlo todo”, afirmó la actriz este miércoles al presentarse a declarar durante un total de 3 horas y dijo que “esto es lo más doloroso y difícil por lo que he pasado, con seguridad”.

Bofeteadas y abuso sexual: qué declaró Amber Heard

En la audiencia de este miércoles, Amber Heard hizo un relato sobre la primera vez en la que supuestamente Johnny Depp la golpeó. Todo comenzó, según Heard, cuando le consultó por un tatuaje que tenía en el brazo.

"Estaba sentado en el sofá, estábamos teniendo una conversión normal, no había peleas, no había nada. Él estaba bebiendo y no me di cuenta en ese momento, pero creo que estaba usando cocaína, tenía un frasco de cocaína. Le pregunté sobre el tatuaje que tiene en el brazo, parecían marcas negras y le pregunté qué decía".

En ese momento, Depp contestó "Wino", en posible alusión a la actriz Winona Ryder, su expareja. Heard se rio y entonces él la abofeteó. La actriz testificó que Depp le respondió: “¿Creés que es tan gracioso? ¿creés que eres una perra graciosa?”. Y agregó: ”Me abofeteó sin ninguna razón”. Ella se rió un poco más y él la abofeteó de nuevo. Luego, dijo que él la abofeteó por tercera vez y ella terminó en el suelo.

Declaró Amber Heard

"Johnny con speed es muy diferente del Johnny con opiáceos; Johnny con opiáceos es muy diferente al de con Adderall y a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él", describió la protagonista de Aquaman, afirmando que, durante gran parte de su relación, tuvo que someterse a abusos físicos y verbales cuando Depp consumía drogas.

Heard también describió un momento en el que Depp supuestamente cometió actos de violencia sexual. La pelea comenzó cuando el actor la acusó de esconder sus drogas,

“¿Por qué escondería sus drogas? ¿Como si estuviera insinuando que yo lo estaba haciendo o algo así? No tenía sentido. Y él me decía que vamos a hacer, vamos a realizar una búsqueda de cavidades. ¿Debemos? Simplemente metió sus dedos dentro de mí. Me quedé allí de pie mirando esta estúpida luz. No sabía qué hacer, solo me quedé allí mientras él hacía eso, retorcía los dedos", declaró la actriz.

Otro de los episodios violentos explicados por Heard fue dentro de una cabaña, “Básicamente me estaba acusando de hacer esto, de hacerles saber que estaba bebiendo de nuevo y me golpeó contra la pared lateral de la habitación. Estuvimos en el dormitorio todo el tiempo, pero contra la pared de la cabaña. Y me golpea por el cuello y me sostiene allí y me mantiene allí por un segundo y me dice que podría matarme, y que yo era una vergüenza”.

El nivel de violencia en la relación escaló al nivel que tanto Depp como Heard filmaban sus discusiones, por lo que varios videos pudieron usarse como evidencia de los maltratos en el juicio. En su declaración, Heard afirmó que sufrió “violencia física y agresiones” desde su primera cita en 2009 y durante su matrimonio que duró solo dos años, de 2015 a 2017.