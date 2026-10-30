Hoka Run 2026: el mapa de cortes de tránsito en la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) informó los cortes de tránsito que se implementarán por la Hoka Run 2026, una carrera que se realizará este domingo en Palermo y modificará la circulación en varias avenidas y calles del barrio.

{{{htmlAmp}}}

La competencia tendrá dos modalidades, de 10 y 5 kilómetros, con largada y llegada en la avenida Presidente Figueroa Alcorta, a la altura de la avenida Dorrego. Las restricciones comenzarán durante la madrugada y se extenderán hasta el mediodía en algunos sectores.

Hoka Run 2026: recorrido y mapa de los cortes de tránsito en Palermo

El corte más prolongado por el Hoka Run 2026 afectará los carriles de la rama norte de la avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre avenida Dorrego y Julio A. Noble. La restricción regirá el domingo 1 de noviembre, de 3 a 12, mientras que las bocacalles y la rama sur permanecerán habilitadas.

Por otra parte, entre las 5 y las 11 habrá interrupciones totales, momentáneas y sucesivas en las calles y avenidas que forman parte de los circuitos, a medida que avance el pelotón de corredores.

El recorrido de 10 kilómetros comenzará en Figueroa Alcorta, entre Dorrego y Julio A. Noble, y continuará por las avenidas Belisario Roldán y Sarmiento, además de las calles Andrés Bello, De los Ombúes y Ernesto Tornquist. Luego, seguirá por Figueroa Alcorta hasta Monroe, desde donde regresará al punto de partida.

En tanto, la prueba de 5 kilómetros del Hoka Run 2026 partirá del mismo lugar y avanzará por Figueroa Alcorta, Andrés Bello e Intendente Bunge, para regresar por la primera avenida hasta la llegada.

La largada de los 10K está prevista para las 7.30, mientras que la de los 5K será a las 9. Ambas competencias tendrán salida y llegada en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. La organización está a cargo del Club de Corredores y requiere inscripción paga.