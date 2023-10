Fue el bartender de Messi en su casamiento y ahora atiende príncipes en España: la extravagante historia de Ramiro Ferreri

Oriundo de Saladillo, se mudó a la capital para perseguir sus sueños. Actualmente tiene su propia empresa y lo contratan de distintas partes del mundo por su destacado servicio; uno de sus clientes más famosos es el Pocho Lavezzi y estuvo a punto de trabajar para la Corona española.

Ramiro Ferreri tiene 38 años y es de Saladillo. Si bien a los 13 años arrancó como lavacopas en su pueblo, a los 16 ya estaba detrás de una barra incursionando en el mundo de los tragos. Tiempo más tarde, se mudó a Capital Federal donde inició un camino que lo llevó, por ejemplo, a trabajar en el casamiento de Lionel Messi y prepararle especialmente su primer cóctel de casado.

“El casamiento de Messi fue una locura”, dice Ramiro, como quien aún recuerda con incredulidad haber vivido un hecho semejante. La wedding planner, Bárbara Diez, le envió un mail consultando por un presupuesto para un cliente en Rosario pero sin dar detalles sobre quiénes eran los novios. Días más tarde, Ferreri se enteró que Messi y Antonela se casaban y reconoce que un poco lo había entristecido no haber sido convocado para brindar sus servicios. Cuando finalmente se enteró quiénes eran los clientes rosarinos que lo habían contratado, la sorpresa fue enorme. “Cuando lo supe, me bajó la presión. Fue muy emocionante”, dice entre risas.

Ramiro se define como autodidacta y subraya su agradecimiento a los distintos colegas que le permitieron adentrarse en el mundo de los cócteles. “Siempre fui persiguiendo mis sueños de alguna manera. Se fue dando a medida que lo fui soñando”, asegura Ferreri a El Destape.

Ramiro Ferreri.

Después de trabajar cinco años en relación de dependencia, en 2012 decidió crear “RF”, su propio emprendimiento de bares para eventos. “Yo dirigía un equipo bastante grande y me pasaba que me terminaba ocupando del 100% de las cosas, del registro, del análisis y los resultados. Y como la mayoría del tiempo me sentía inconforme decidí lanzarme a la suerte”, cuenta Ramiro. Y así fue, se puso en contacto con wedding planners que organizaban distintos eventos para famosos y pese a que al principio no recibía respuesta, “después gracias al boca en boca se me abrieron un montón de puertas”.

Actualmente RF se posiciona como referente del sector y brinda servicios en Argentina, Uruguay y España. Una de las experiencias más fuera de serie fue recientemente para una princesa árabe en un barco. Asimismo, cuenta que estuvo muy cerca de trabajar para la Corona española pero el evento se suspendió por cuestiones climáticas. De todas formas, es optimista y cree que en el futuro se podrá concretar dicho servicio “porque el tipo de trabajo que ofrecemos no está muy visto en España”.

El primer cóctel de casado de Messi

En junio de 2017, Ramiro partió rumbo a la ciudad santafesina para comenzar los preparativos del servicio del casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. “Además de trabajar con mi equipo hice una selección de bartenders con los que había trabajado en mis primeros años. Un poco para retribuir todo aquello que compartieron conmigo, que me enseñaron y que apoyaron mi proyecto”, cuenta.

La boda que tuvo más de 250 invitados fue “bastante tradicional”, y entre algunas de las estrellas invitadas estaban el Kun Agüero, Di María, Mascherano y Neymar Jr. “Había celebridades tremendas, jugadores del Barcelona que conocíamos de jugar al FIFA. Fue épico, disfrutamos mucho”, recuerda Ramiro. Y cuenta que alrededor de las 3 de la mañana Luis Suárez llamaba a los bartenders por su nombre “como se suele dar en cualquier casamiento con gente relajada”.

Respecto a si tuvo algún contacto con el Diez, Ramiro cuenta que previamente le había pedido al Pocho Lavezzi, fiel cliente suyo, que en algún momento de la noche lo llevara a Messi a la barra. Y el Pocho cumplió. “Cuando Leo se acerca al bar le doy la mano, y le digo ‘felicitaciones, ¿qué querés tomar?’ ‘Lo que vos quieras’ me respondió”. Le preparó un trago “medio sofisticado, con canela, fuego. Se lo sirvo y le digo ‘tu primer cóctel de casado, que lo disfrutes”.

Ramiro Ferreri mira para atrás y recuerda con cariño el camino recorrido. “Yo era chico y en mi pueblo siempre me hacía fotos para mandar a las agencias porque quería ser actor o modelo. Nunca tenía respuesta. Y hoy trabajo y colaboro con marcas como si fuera una especie de modelo. Así que de alguna manera sí, me siento totalmente consagrado en ese sentido”.

Los secretos de Ferreri: cómo preparar un buen gin tonic

Con años de experiencia que lo respaldan, Ramiro da cuenta de cuáles son los principales puntos a tener en cuenta a la hora de preparar un buen gin tonic, un trago que se encuentra entre los cinco más elegidos por los argentinos.

En primer lugar, destaca que “es importante una copa grande con una buena apertura": "Esto ayuda mucho a poder disfrutar de las cualidades aromáticas del gin”.

Luego, el hielo, otro punto clave. “La mayoría de la gente siempre se siente un poco estafada cuando un cóctel tiene mucho hielo pero si el gin no tiene una buena cantidad, lo que puede llegar a pasar es que el trago se empiece a lavar”. En este sentido, Ramiro explica que cuando hay poco hielo, este se derrite más rápido y se destruye la burbuja del agua tónica.

Finalmente, hay que tener en cuenta la presentación del agua tónica. “Es importante que sea de envases pequeños porque eso hace que la calidad de la burbuja sea eficiente. En la botella de dos litros las últimas medidas son sin gas”.