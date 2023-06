El vínculo entre un alumno y una maestra que se volvió viral 19 años después: “Le quiero devolver todo lo que hizo por mí"

En diálogo con El Destape Web, Esteban brindó detalles de la historia con la que quiso honrar en vida a su maestra y contó cómo fue que terminó conmoviendo a miles de internautas. "Ella me hizo creer en mí, en otros futuros posibles", aseguró.

“Quiero contarles la historia de mi ‘señorita’ de segundo grado que hoy, 19 años después, sigue siendo una de las personas más importantes de mi vida”, escribió Esteban Scuzarello en su cuenta de Twitter y llegó al corazón de miles de internautas. En las redes él encontró el lugar para honrar en vida a su maestra de primaria Ana, quien marcó un antes y un después en su forma de ver el mundo y relacionarse con las personas. A través de un hilo que tocó cientos de corazones, el joven demostró que la vocación de los maestros muchas veces va más allá.

Esteban está a punto de terminar su maestría en gobernanza trasnacional, con especialización en migraciones, pero ese valor humano que hoy dice abrazar y militar, viene de una historia de vida marcada por el apoyo de su familia numerosa y de su maestra de segundo grado de primaria, Ana. En diálogo con El Destape Web, el joven contó detalles de la historia que continúa conmoviendo en las redes y reveló cómo surgió este vínculo que sobrevivió casi dos décadas.

Esteban y su hermano.

En el tweet original que generó furor, Esteban contó que sigue en contacto con su maestra de primaria y que ella, además del apoyo que le brindó en su infancia, lo acompaña aún en su crecimiento profesional e intelectual como adulto. Ana María Carta, oriunda de Tucumán, vio algo especial en ese alumno de 7 años de la EPB N°12 de El Silvio, en Mar de Ajó, y lo arropó desde su rol de maestra para siempre, incluso cuando Esteban ya no vivía en la localidad costera. Hoy, la relación sigue intacta y, en palabras del protagonista, "sigue aprendiendo de Ani".

El vínculo empezó a forjarse poco a poco, cuando Ani vio ese potencial en Esteban que ni él sabía que tenía. A partir de entonces, hizo todo lo que tenía a su disposición para que su experiencia estudiantil sea más grata: le compró las fotocopias para que pudiera estudiar, vio que le iba a bien y le daba textos y tareas extra para que ejercite y se incentive a leer, le compró los medicamentos que necesitaba para tartar un problema renal. Pero también abrió la puerta a un mundo en donde todo era posible. “Ani fue la persona que me compró mi primer cuaderno para que pudiera estudiar. Aún recuerdo que lo forró con un papel que tenía esquiadores y montañas y me escribió en la primera página ‘no te olvides, hay que ser el mejor sin sentirse el mejor’”, contó Esteban.

Sin embargo, Esteban destaca que el mayor aprendizaje que le dejó su maestra es saber que cualquiera puede ayudar y cambiar el mundo de la otra persona con pequeños gestos diarios. "Ella me hizo creer en mí, en otros futuros posibles, en la posibilidad de que ocurrieran cosas lindas cuando a veces todo es una mierda. Me enseñó valores, que yo no era mejor por terminar la tarea antes que mis compañeros, por ejemplo”, aseguró.

Una infancia marcada por el amor de una maestra

“Mi familia es de San Martín, pero en el 2001 quedamos en la calle y, por cosas de la vida, terminamos viviendo en Nueva Atlantis, un pueblito muy chiquito al lado de Mar de Ajó. De ahí nos fuimos a Mar del Plata, volvimos a Buenos Aires y en el 2004 volvemos más estables a Atlantis. Tengo una familia numerosa, somos 7 hermanos, pero a la costa fuimos solo dos y mis papas. Ese año la conozco a Ani”, contextualizó Esteban.

En la mente de Esteban, Ani siempre estuvo presente como una referente de la picardía y el cariño, incluso aseguró que su primer recuerdo de ella es enseñándoles en el aula con canciones y apelando a otros recursos didácticos. Sin embargo, ya en estas memorias de un niño de 7 años, se puede vislumbrar ese amor que le tuvo su maestra desde el primer momento. “Ella era increíble: contaba cuentos como nadie, hacía dibujos como nadie, explicaba como nadie, nos daba atención, cariño y contención”, precisó el autor del tweet.

La presencia de Ani se convirtió en algo que trascendió el aula y llegó hasta la casa de Esteban. El joven recuerda que una vez su maestra lo fue a visitar a su casa y mantuvo una charla con sus papás de la que él no sabe nada. Sin embargo, luego de eso, cada vez que algún miembro de la familia se la cruzaba por el pueblo, la saludaban y conversaban. "Vivíamos en un rancho muy modesto de maderas y chapas. Yo calculo que la visita tenía que ver con la cuestión de hacer una especie de evaluación de cómo era la situación que estábamos viviendo en nuestras casas", enfatizó Esteban.

El vínculo con su maestra se mantuvo en los años posteriores y, cada vez que volvía los fines de semana de la universidad (a la que accedió gracias a una beca), Estaban veía a su familia pero también a Ani. “Como es un pueblo, mi mamá se la sigue cruzando en el supermercado. Además, ella era la esposa del odontólogo de Nueva Atlantis, entonces todo el mundo la conocía. Mantenía un vínculo casi con toda la familia”.

Ani y Esteban hoy: la maestra que nunca deja de serlo

Unos meses antes de irse a vivir a Italia, lugar donde reside hasta el día de hoy, Esteban no pudo despedirse de Ani, ya que se encontraba en plena pandemia y no podía arriesgar a ninguno de los dos a contagiarse. Sin embargo, su querida maestra siguió muy de cerca sus pasos y, cuando se enteró que estaba a punto de recibirse, decidió hacerle un regalo especial.

“Me reencontré con mis papás que pudieron venir de viaje y ahí me dieron un cuaderno que me mandaba Ani de regalo junto con una carta, ambos envueltos en un papel con figuritas de animales para celebrar conmigo esta etapa”, contó Esteban. Como una forma de cerrar el ciclo que inició al regalarle el cuaderno en primaria, Ani demostró que su amor por ese alumnito siempre está ahí, latente, y pendiente en acompañarlo en cada paso.

A poco tiempo de recibirse y tras haberse reencontrado con su familia y recibir el regalo de Ani, Esteban se encontró con "miles de emociones". Por este motivo, empezó a reflexionar y cayó en la cuenta de cómo la presencia de su querida maestra influenció en quién es hoy. A partir de este momento de introspección nació el tweet viral. “Le quiero devolver todo lo que hizo por mí y creo que la visibilidad a veces tiene ese mérito”, reveló.

Pero más allá de contar su historia personal, la publicación tenía otro objetivo: predicar la enseñanza que le dejó Ani a través del ejemplo. “Creo que todos podemos ser la Ani de alguien, cambiar el mundo es prácticamente imposible pero en la medida en que podamos ayudar a cambiarle la vida a una persona en definitiva, ya le estamos cambiando su mundo”, aseguró Esteban

“El objetivo del hilo tenía que ver con reconocer que, muchas veces, los lugares a donde uno llega no tienen que ver solo con el esfuerzo de uno, sino también hay una multiplicidad de esfuerzos de otras personas que te ayudan para poder llegar a esos lugares. Yo me siento el mejor en el acompañamiento que tuve”, concluyó.