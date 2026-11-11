La historia del papa que permitió usar un ingrediente prohibido y transformó el pan dulce de Navidad para siempre

La historia de un papa que permitió usar un ingrediente prohibido y transformó el pan dulce de Navidad para siempre.

Detrás de uno de los dulces más tradicionales de la Navidad europea existe una historia que involucra al Vaticano, una prohibición religiosa y un ingrediente que hoy parece indispensable, la manteca. En el siglo XV, el papa Inocencio VIII tomó una decisión que cambió el destino del Stollen, el famoso pan dulce originario de Alemania.

{{{htmlAmp}}}

En aquella época, la Iglesia católica establecía restricciones alimentarias durante el Adviento, considerado un período de ayuno y abstinencia. Entre ellas estaba la prohibición de utilizar manteca, por lo que los panaderos de Sajonia debían preparar una versión mucho más sencilla de este producto, a base de harina, levadura y agua.

La restricción llevaba décadas vigente y generaba dificultades entre los productores, que buscaban mejorar el sabor y la textura de sus preparaciones. Por eso, Ernesto, elector de Sajonia, y su hermano Alberto iniciaron gestiones para conseguir una excepción ante el papado.

La respuesta llegó alrededor de 1490, cuando Inocencio VIII autorizó el uso de manteca mediante un documento conocido como Butterbrief, o "Carta de la Manteca". La decisión permitió modificar la receta y sentó las bases de la versión que se popularizaría durante los siglos siguientes.

Cómo nació el tradicional pan dulce alemán

El primer registro documental conocido del Stollen data de 1474, en una factura del hospital de San Bartolomé, en Dresde. Con el paso del tiempo, aquella preparación austera incorporó almendras, pasas de uva, frutas confitadas y especias. En 1530 ya aparecía mencionado como Christstollen, un nombre que reforzaba su vínculo con las celebraciones cristianas.

Stollen es el nombre del famoso pan dulce originario de Alemania.

Su popularidad creció tanto que llegó a las mesas de la nobleza. En 1730, Augusto el Fuerte encargó uno de aproximadamente 1.800 kilos para una celebración que reunió a unos 24.000 invitados.

Actualmente, el Dresdner Christstollen cuenta con una indicación geográfica protegida por la Unión Europea. Más de 500 años después de aquella autorización papal, conserva su lugar entre las tradiciones navideñas alemanas.