Un equipo multidisciplinario internacional integrado por geólogos y oceanógrafos detectó una masiva fisura de 75 kilómetros de extensión en la corteza abisal del Océano Pacífico, dentro de la zona de subducción de Cascadia. La novedad científica redefine la comprensión sobre la dinámica interna de la Tierra y la propagación de fenómenos telúricos en una de las regiones marítimas más estudiadas del mundo.

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Las imágenes y mediciones se obtuvieron a través de ondas sonoras emitidas desde un buque de investigación oceanográfica. Las observaciones confirmaron que la ranura no se limita a la capa sedimentaria del lecho marino, sino que se introduce en la litosfera oceánica debido a la presión ejercida por las corrientes del manto.

El rol clave de la tecnología y la inversión de la NSF

El proyecto contó con la asistencia logística y el financiamiento de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF). Para el desarrollo del estudio se emplearon submarinos de gran profundidad, sensores autónomos y tecnología sísmica de alta resolución. El monitoreo constante llevado a cabo por la NSF determinó que la corteza oceánica padece tensiones internas severas capaces de generar fallas en sectores donde no se preveía actividad.

Impacto en la propagación de sismos y la circulación hidrotermal

Los análisis hidroacústicos mostraron que la placa abisal atraviesa procesos simultáneos de expansión lateral y subducción. Al respecto, William Wilcock, geofísico marino y profesor de Oceanografía en la Universidad de Washington, advirtió: "Esta fisura no es solo un rasgo geológico estático; es una vía activa de circulación hidrotermal y liberación de tensión acumulada".

El descubrimiento geológico de escala global encendió las alarmas y desafía los modelos tectónicos tradicionales.

Asimismo, el especialista remarcó la trascendencia del evento en la geofísica planetaria:

Dinámica telúrica: Modifica directamente la manera en que los movimientos sísmicos se desplazan por el margen continental del Pacífico.

Infiltración de fluidos: Altera el flujo y la tasa de líquidos que ingresan hacia el manto terrestre.

Por su parte, Emily Roland, investigadora principal en sismología submarina del Pacífico, indicó que la envergadura del corte evidencia un proceso de flexión mucho más violento que el proyectado por los modelos previos, funcionando como un punto de alivio de presión.

Para la siguiente etapa, la NSF mantendrá el financiamiento de misiones de seguimiento mediante buques oceanográficos. El plan contempla la instalación de sismómetros de fondo oceánico (OBS) y el despliegue de vehículos operados remotamente (ROV) con el propósito de evaluar si la ranura continúa expandiéndose y medir el volumen de energía liberada desde las profundidades.