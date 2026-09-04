Hallaron el tesoro bajo el agua más grande de la historia y desató una feroz disputa internacional

Un notable naufragio del siglo XIX, que transportaba un valioso cargamento aurífero, fue descubierto hace décadas y se localiza a más de 2.000 metros de profundidad bajo el agua. Este hecho se ha convertido en un símbolo histórico en el ámbito de la exploración marítima.

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A través de los años, la narrativa ha ido enriqueciendo su contenido: las expediciones realizadas entre 1988-1991 y una operación reciente en 2014 resultaron en la recuperación de monedas, lingotes y diversas piezas.

De acuerdo con las estimaciones históricas, se considera que en 1857 se embarcaron decenas de toneladas de oro, aunque solo se ha logrado recuperar una pequeña porción.

La verdad detrás de cómo hallaron el "barco de oro"

Las estimaciones históricas ubican la carga original en el rango de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). El material recuperado de este hallazgo fue objeto de procesos judiciales para su distribución y liquidación.

De acuerdo con los registros históricos del SS Central America, el descubrimiento fue realizado en 1988, a aproximadamente 2.200 metros de profundidad (7.200 pies) en el océano Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur. Las misiones de rescate subsiguientes (finales de los años 80 y en 2014) lograron recuperar parte del cargamento. La más reciente tuvo lugar en un período reciente, específicamente en 2014.

El misterio del origen del tesoro bajo el mar

Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones de múltiples partes. En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE.UU. y en el Estado de Carolina del Sur (figura equiparable a una provincia en sistemas federales).

Hubo recuperaciones del oro en 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente. Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia ; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación.

Datos fundamentales para situar adecuadamente el "hallazgo del siglo"

Localización: Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur (EE.UU.).

Profundidad: 2.200 metros (7.200 pies).

Descubrimiento moderno: 1988; recuperaciones a finales de los años 80 y en 2014.

Carga estimada: decenas de toneladas en 1857; solo una porción fue rescatada y sometida a juicio.

El SS Central America sigue siendo uno de los naufragios más emblemáticos de la historia, no solo por la magnitud de su cargamento, sino también por las complejas disputas legales que generó. La historia del "barco de oro" continúa cautivando a exploradores, historiadores y aventureros, mientras el resto del tesoro permanece en las profundidades del Atlántico, esperando quién sabe qué otro capítulo en esta fascinante saga.