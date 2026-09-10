Hablemos del suicidio: cómo pedir ayuda, detectarlo y prevenirlo

Cada vez que ocurre un suicidio es importante abordarlo no como un acto individual sino como un evento de la vida humana complejo y colectivo.​ ​​​​​Se trata de una problemática de la salud mental que requiere un abordaje completo ya que tiene múltiples factores. Según los expertos, la consulta y la atención temprana son claves para la prevención y asistencia. También existen herramientas para que el entorno de la persona afectada pueda detectarlo y responder a tiempo. En este marco, la importancia del tratamiento de esta problemática compleja como un asunto de salud pública. A través de un documento público, se detallaron los conceptos importantes a tener en cuenta para abordar al momento de prevenir y asistir un intento de suicidio.

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Argentina atraviesa un momento crítico en materia de salud mental luego de que datos del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud confirmen que la tasa de suicidios alcanzó los 11,8 cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia y superior al promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este marco, se registran 22 intentos de suicidio por día en el país, según el Ministerio de Salud. Este indicador, que por primera vez supera las muertes producidas por otros hechos violentos en el país, fue calificado como “alarmante” por la Asociación Argentina de Salud Mental.

La persona que intenta o se suicida no desea morir

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En primer lugar, la persona que intenta o se suicida no desea morir. Esto significa que la persona que tiene ideas suicidas está transitando una situación de ambivalencia en su vida, que quiere decir que “desearía morir si su vida continúa de la misma manera, pero desearía vivir si se produjeran cambios significativos en ella”.

El suicidio no es ni bueno ni malo, tampoco un hecho delictivo, es una situación de sufrimiento COMPARTIR:

El mito de "El que amenaza no se quita la vida"

También otro concepto erróneo es el que “cree que el que dice o amenaza con quitarse la vida, no lo hace, sin embargo, la mayoría de las personas que se suicidan, hicieron saber el propósito de acabar con su vida”. Toda persona antes de cometer un intento de suicidio evidencia una serie de señales que de ser detectada a tiempo puede ayudar a evitarlo. El suicidio no ocurre sólo por impulso.

El suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no

Otro punto clave es comprender que “el suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no”. Según detalla el informe de la cartera de salud, los comportamientos suicidas se han asociado con depresión, abuso de sustancias, esquizofrenia y otros padecimientos mentales, además de comportamientos destructivos y agresivos. Sin embargo, esta asociación no se debe sobrestimar. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

El suicidio no ocurre sólo por impulso. COMPARTIR:

Por otra parte, los profesionales de salud aclararon que "hablar con una persona sobre sus intenciones de quitarse la vida no incrementa la posibilidad de cometer suicidio. Dialogar sobre el tema reduce la posibilidad de cometerlo y puede ser una oportunidad para ayudar a quien está padeciendo".

Cómo tratar el suicidio: no asociarlo con un acto de cobardía ni valentía

Es importante cómo se lleva adelante el tratamiento de estos hechos y “no asociarlos con acciones de cobardía o valentía, tampoco con hechos románticos o heroicos”. No es menor destacar que “la acostumbrada asociación que se realiza desde los medios de comunicación del suicidio con hechos delictivos al anunciarlos en las secciones policiales, debe ser cuestionada”.

Hablar con una persona sobre sus intenciones de quitarse la vida no incrementa la posibilidad de cometer suicidio. COMPARTIR:

Por otra parte, también cuestionar que se suele afirmar que los niños no se suicidan. Sin embargo, “una vez que un niño adquiere el concepto de muerte puede cometer suicidio”.

Por último, el documento detalla que la tendencia al suicidio no es hereditaria. Lo que sí puede trasmitirse por medio de la educación es la visión sobre el suicidio como una forma de solución a los problemas.

Cómo pedir ayuda

0800 para la orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental

En este marco, se encuentra a activo el Dispositivo de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, el 0800-999-0091, cuya atención está a cargo de profesionales y que funciona las 24 horas de los 365 días del año para proporcionar orientación, información, contención y en caso de que la situación lo requiera, una derivación a la Red Local de Salud Mental, según la jurisdicción desde donde se haya efectuado el llamado.

Hablemos del suicidio: cómo pedir ayuda, detectarlo y prevenirlo

Esta línea es de alcance federal y brinda asistencia e intervención para la atención remota en salud mental bajo un protocolo de proceso de categorización que comprende tres momentos: una primera entrevista diagnóstica, un segundo momento de intervención y asistencia; y por último una instancia de cierre o seguimiento.

En cada ocasión, la consulta es atendida por un profesional de salud mental brindando orientación, información, contención u apoyo, y en caso de que la situación lo requiera, una derivación a la Red Local de Salud Mental según la jurisdicción desde donde se haya efectuado el llamado.

La directora de Salud Mental y Adicciones, Mariana Moreno, remarcó que “con la nueva línea 0800 damos respuesta a situaciones de salud mental de manera oportuna e integral con perspectiva de derechos y federal, en articulación permanente con cada jurisdicción del país. Nos proponemos así ampliar la accesibilidad frente a las múltiples necesidades de la población en el campo de la salud mental”.

Salud Mental Responde en CABA

Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispone de una línea 0800-333-1665 que funciona todos los días de la semana, las 24 horas. Las líneas son atendidas por profesionales de Salud Mental, quienes realizan una evaluación integral de la situación y brindan asistencia profesional de modo telefónico. La atención en estos casos es personalizada y posee un carácter confidencial:

Escucha, contención y orientación en salud mental mediante una evaluación especializada.

Información sobre las Redes de Servicios, Dispositivos de Atención y Programas Especiales de Salud Mental y Salud de la Ciudad.

Información sobre recursos asistenciales especializados vinculados a problemas y poblaciones específicas como; consumo problemático de Drogas y Alcohol, Violencia de Género, Tercera Edad, Adolescencia y Niñez u otros problemas de Salud Pública prioritarios, atendidos en la red de servicios de Salud Mental.

Cómo prevenir

Reconociendo los signos de alerta

Aislamiento

Persistencia de ideas negativas

Dificultad para comer, dormir y trabajar

Desesperanza

Llanto inconsolable

Repentino cambio de conducta

Mostrando interés y apoyo

Respetando las diferentes expresiones de sentimientos

Eliminando prejuicios. El suicidio no es ni bueno ni malo, tampoco un hecho delictivo, es una situación de sufrimiento

Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio, motivando a las personas

Para que hablen sobre cómo se sienten

Para que tengan amistades saludables

Para que tomen decisiones de manera autónoma

Para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad

Para que aprendan a perseverar cuando la ocasión lo requiera y a renunciar cuando sea necesario

Para que tengan buena autoestima

Para que desarrollen habilidades e inteligencia emocional para resolver problemas. El desarrollo de habilidades sociales previene el suicidio.

Tené en cuenta que

Estar atentos es la forma de acompañar

El diálogo no es un interrogatorio, sino compartir un momento

Si la persona no accede a realizar un tratamiento no hay que obligarla. Seguir acompañando y dialogando, mientras uno mismo realiza una consulta con un profesional

Si estás preocupado por alguien o necesitás acompañamiento, no estás solo. También podés pedir ayuda: