Aunque el calor todavía aparezca con algunas intermitencias, el verano ya se instaló en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Para quienes no se toman vacaciones en enero o solo planean una escapada de pocos días, la provincia ofrece una amplia variedad de complejos recreativos. Con opciones que van desde los 20 hasta los 160 kilómetros de distancia, estos oasis urbanos ya inauguraron su temporada y se presentan como la salida perfecta para refrescarse. Los precios de las entradas diarias oscilan entre los $8.000 y los $24.000, dependiendo de la ubicación y del día de la semana. La mayoría de los predios incluye estacionamiento, parrillas y espacios con sombra.

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Toboganes extremos y parques de agua en el norte y oeste

Para los que buscan emociones fuertes, el Open Park Land en San Justo (a solo 20 km) es una de las opciones más cercanas. El complejo cuenta con cuatro piletas de agua dulce, toboganes acuáticos, canchas de beach vóley y clases de aquagym. Las entradas rondan entre los $20.000 y $24.000, con tarifas especiales para los más chicos.

Un poco más lejos, en Tigre, el parque Aquafan se lleva todas las miradas. Con una batería de toboganes que incluye uno de 32 metros de altura y una pileta con olas, la atracción principal del Parque de la Costa promete una experiencia inolvidable con vista al río Luján. La entrada general en boletería cuesta $37.800, aunque por la web baja a $33.750. Además, en el partido de Brandsen (a 74 km), el Tívoli Park suma piscinas con palmeras y una tirolesa de 120 metros para los amantes de la aventura.

Clubes históricos, camping y naturaleza en el sur

Si la idea es relajarse y disfrutar de la naturaleza sin viajar demasiado, el Conurbano sur tiene grandes exponentes. El complejo Namuncurá, en Aldo Bonzi, ofrece tres piletas de agua salada natural dentro de un predio de 47 hectáreas. Las entradas van desde los $16.000 de martes a viernes hasta los $23.000 los domingos.

A 30 kilómetros de la Capital se encuentra el Rancho Taxco, en Tristán Suárez. En medio de los bosques de Ezeiza, el lugar combina dos piletas, juegos infantiles, un sector de camping, una granja y una huerta educativa. Por su parte, el Pejerrey Club en Quilmes (25 km) es una muy buena opción con vista al Río de la Plata. Sus dos centenarias piletas de agua salada están rodeadas por un parque de tres hectáreas con quinchos y parrillas, ideal para pasar el día completo.

Refugios rurales y escapadas al límite de los 160 kilómetros

Para estirar un poco más el viaje y desconectar de la ciudad, la provincia ofrece alternativas con mucho aire puro. El emprendimiento familiar Noelandia en Mercedes (105 km) es una de ellas. El parque abre el 1 de enero y cuenta con una impresionante piscina en forma de trébol de 168 metros de largo por 60 de ancho. La entrada general, que incluye estacionamiento y mesas, cuesta $20.000.

En Lobos (a 105 km), el Aeroclub sorprende con una pileta semiolímpica y la posibilidad de ver vuelos en paracaídas o cabalgatas, con un acceso muy accesible de $8.000. En Baradero, el Tiro Federal permite combinar el chapuzón con deportes como beach vóley o rugby, y prepara una cena solidaria con show en vivo para el 10 de enero. Finalmente, al límite de la guía se encuentra Pipinas Viva (157 km), que recuperó la histórica pileta del Hotel Pipinas. Es la parada perfecta para quienes transitan hacia la Costa Atlántica y buscan una pausa refrescante, con opciones de camping o habitaciones con desayuno incluido.