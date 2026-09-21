Granja Tres Arroyos: trabajadores denuncian que la empresa busca pagar salarios con pollos

La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos, una de las principales avícolas del país, sumó un capítulo insólito en su planta de Pilar. Según reveló el medio Pilar a Diario, la firma le propuso a sus empleados saldar una porción de las deudas salariales atrasadas mediante la entrega de pollos. La medida, acordada como un paliativo en las mesas de diálogo con los representantes gremiales, se da en un contexto de extrema fragilidad financiera: la compañía se encuentra en concurso preventivo de acreedores que busca reestructurar un pasivo total estimado en US$ 350,9 millones con quitas y pagos a largo plazo.

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La avícola atraviesa un complejo escenario que viene arrastrando en los últimos años, con caída en la producción a niveles notoriamente bajos y con deudas en aumento producto de cheques rechazados, lo que amenaza la sostenibilidad operativa. El conflicto escaló semanas atrás tras el envío de aproximadamente 1.200 telegramas de despido en distintos establecimientos bonaerenses del grupo. De ese total, 700 cesantías correspondieron a la planta de Capitán Sarmiento, 450 a Esteban Echeverría y 50 a la de Pilar.

Según las denuncias, en los telegramas, la empresa argumentó que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”. Por el momento, en la planta ubicada en la localidad de La Lonja, las cesantías se encuentran congeladas gracias a la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que dictó dos conciliaciones obligatorias en paralelo para encauzar el conflicto.

Mientras ambas resoluciones permanezcan vigentes, Granja Tres Arroyos está obligada a retrotraer las cesantías, reincorporar transitoriamente al personal y mantener los puestos de trabajo. Este marco legal otorga un período de negociación en el cual surgieron alternativas como la entrega de mercadería para aliviar el impacto de la deuda en los ingresos de los trabajadores.

La insólita propuesta de saldar haberes con pollos reedita prácticas de pago en especie como las que se utilizaban en la crisis de 2001. el Aunque las modificaciones aprobadas por el Congreso en la reciente reforma laboral flexibilizaron los medios de pago al cambiar el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la ley no derogó ni modificó el tope del artículo 107 de la LCT: este punto establece de manera taxativa que el pago en especie (vales, mercadería o bienes) no puede superar bajo ninguna circunstancia el 20% del total de la remuneración del trabajador.

Qué produce Granja Tres Arroyos

Entre sus productos hay milanesas, nuggets, bocaditos, hamburguesas, productos rebozados y marinados, además de fiambres y embutidos. La compañía también produce alimentos deshidratados a base de ave y productos para mascotas Además, el grupo cuenta con actividades vinculadas a cerdos y chacinados, producción de alimentos balanceados y un tambo propio para producción de leche.

En cuanto a su actividad comercial, Granja Tres Arroyos destina parte de su producción al mercado interno y también exporta productos avícolas a numerosos destinos internacionales. Según Senasa, comercializa aproximadamente el 65% de su producción en Argentina y el 35% restante en el exterior. Su negocio central es el pollo y sus derivados, pero el grupo tiene una estructura más amplia que incluye alimentos procesados, cerdo, balanceados, subproductos, alimentos para mascotas y producción de leche.