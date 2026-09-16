Crisis en Granja Tres Arroyos: la empresa pidió el concurso de acreedores 

La empresa más grande de la principal avícola del país, Granja Tres Arroyos SA, pidió la apertura de un concurso de acreedores, en medio de una creciente crisis ante el incumplimiento de compromisos financieros que derivan en deudas millonarias.

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La presentación quedó a cargo del Juzgado Comercial 21-Secretaría 42 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y se suma al procedimiento ya iniciado por Wade SA, otra de las firmas del grupo GTA.

Una crisis terminal

La avícola atraviesa un complejo escenario que viene arrastrando en los últimos años, con caída en la producción a niveles notoriamente bajos y con deudas en aumento producto de cheques rechazados, lo que amenaza la sostenibilidad operativa.

La mayoría de las plantas del grupo ya están paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad con despidos de por medio. Los últimos se dieron en la planta de Capitán Sarmiento, donde se desvinculó a 700 trabajadores.

En los telegramas de despido, la empresa argumentó que registra “una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.

En el plano financiero, GTA enfrenta un pasivo total estimado en U$S 350,9 millones que también pretende reestructurar por medio de un concurso preventivo de acreedores, donde negocia quitas y planes de pago a largo plazo.

A fines de 2024, la empresa ingresó en un proceso preventivo de crisis, acelerando desde entonces los recortes internos por medio de un programa de retiros voluntarios y afrontando sus obligaciones “de manera escalonada y en cuotas”.

En particular, Granja Tres Arroyos SA cuenta con 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones y deudas bancarias que superan los $41.827 millones, según los registros del Banco Central (BCRA).

Qué produce Granja Tres Arroyos

Entre sus productos hay milanesas, nuggets, bocaditos, hamburguesas, productos rebozados y marinados, además de fiambres y embutidos. La compañía también produce alimentos deshidratados a base de ave y productos para mascotas

Además, el grupo cuenta con actividades vinculadas a cerdos y chacinados, producción de alimentos balanceados y un tambo propio para producción de leche.

En cuanto a su actividad comercial, Granja Tres Arroyos destina parte de su producción al mercado interno y también exporta productos avícolas a numerosos destinos internacionales. Según Senasa, comercializa aproximadamente el 65% de su producción en Argentina y el 35% restante en el exterior.

Su negocio central es el pollo y sus derivados, pero el grupo tiene una estructura más amplia que incluye alimentos procesados, cerdo, balanceados, subproductos, alimentos para mascotas y producción de leche.