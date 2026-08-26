Giro en el crimen del jubilado en Córdoba: la autopsia reveló un detalle decisivo sobre su muerte

El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Oscar Kowszyk confirmó que el jubilado de 87 años, hallado muerto tras una semana desaparecido en la provincia de Córdoba, presentaba lesiones contusas y que su deceso fue por un paro cardiorrespiratorio traumático. La Fiscalía 4 de Río Cuarto informó que, de acuerdo al informe preliminar, se observan "lesiones en rostro y cabeza con elemento contundente", pero que ninguna fue identificada como la causante de su muerte, debido a que la pericia confirmó que falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático.

Este detalle es clave para la investigación, ya que indica que el golpe sufrido por la víctima no fue directamente mortal, sino que desencadenó un fallo cardíaco que terminó con su vida. Los forenses determinaron que, si bien los golpes fueron de gravedad, fue la reacción del organismo de la víctima la que provocó el desenlace fatal.

De acuerdo con el parte dado a conocer por el Ministerio Público Fiscal provincial respecto a la data de la muerte, se indicó que se espera ampliar el informe con pericias en anatomía patológica y laboratorios sobre muestras extraídas por el médico forense. Estas pruebas adicionales podrían determinar con mayor precisión el momento exacto del deceso y confirmar si hubo otros factores que contribuyeron a la muerte del jubilado de 87 años.

Los análisis complementarios, además, podrían arrojar luz sobre el estado de salud previo de la víctima y si existían condiciones preexistentes que pudieran haber influido en el desenlace fatal. Asimismo, el personal de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) ya trabaja en la causa a fin de profundizar la línea de investigación y motivos del crimen. Los investigadores buscan determinar qué relación existía entre el jubilado y los propietarios de la vivienda, y qué pudo haber motivado el ataque que derivó en su muerte.

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo

La causa inició el pasado lunes 17 de agosto cuando familiares del jubilado de 87 años denunciaron su desaparición luego de haberlo visto por última vez el domingo 16 por la tarde.

La preocupación de la familia creció al no tener noticias sobre su paradero durante toda la jornada del lunes, lo que los llevó a recurrir a la Justicia. El análisis de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, permitieron captar a Kowszyk ingresando ese domingo por la noche a una vivienda en la calle Buenos Aires 1073. En el video se lo ve entrar pero nunca salir, por lo que se profundizó la pesquisa en dicho domicilio.

Este registro fílmico se convirtió en una pieza clave para la investigación, ya que permitió a los investigadores centrar sus esfuerzos en esa propiedad.

Tras la orden de allanamiento, la Policía encontró en el fondo del patio un cuerpo cubierto con una lona, con ropa que coincidía con la que el jubilado llevaba al momento de salir de su casa. Al confirmar que se trataba de Oscar, los investigadores también secuestraron elementos en la vivienda que podrían estar vinculados con el crimen y que serán sometidos a pericias para determinar su relación con el hecho.

La situación de los imputados

Los imputados, de 53 y 34 años -uno de ellos, dueño de la casa donde hallaron al jubilado- designaron abogado a la defensa pública y continúan alojados en el Establecimiento Penitenciario N°6. Ambos permanecen detenidos mientras la Fiscalía avanza en la investigación. Se espera que en los próximos días sean indagados por la fiscal Jael Arias Shocron por el delito de "homicidio simple".

Asimismo, la fiscalía deberá determinar si hubo intencionalidad en el ataque o si se trató de un hecho accidental que derivó en la muerte del hombre mayor. La defensa de los imputados aún no ha presentado una versión oficial de los hechos, y se aguarda que sus declaraciones puedan aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, la investigación avanza con el análisis de los elementos secuestrados en la vivienda y testimonios de vecinos y allegados a la víctima, en un caso que conmocionó a la comunidad de Río Cuarto y mantiene en vilo a la familia del jubilado asesinado, que exige justicia y respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su ser querido.