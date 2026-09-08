Giro en la ciencia: hallaron huellas de dinosaurio en 1988 y 30 años después descubrieron un secreto impensado

En 1988, el investigador Guy Plint encontró huellas de dinosaurio en una formación rocosa del nordeste de Columbia Británica, cerca de Tumbler Ridge. La zona es tan aislada que solo se puede acceder en helicóptero, por lo que la investigación inicial quedó paralizada durante años.

{{{htmlAmp}}}

Décadas después, en 2022, Plint regresó al sitio junto al paleontólogo Charles Helm para medir y fechar los rastros. La investigación confirmó que se trataba de las primeras huellas de dinosaurio del Coniaciano registradas en Canadá, un hallazgo que completa un vacío histórico que había permanecido abierto durante décadas.

El período Coniaciano: un eslabón perdido en la historia de la Tierra

El período Coniaciano abarcó entre 89,8 y 86,5 millones de años atrás, cuando el nivel del mar superaba en cien metros al actual. En el oeste canadiense, las rocas de esa etapa son marinas pero este yacimiento preservó un antiguo delta fluvial que quedó atrapado entre mares intercontinentales.

La singularidad del sitio radica en que, a diferencia de otros yacimientos de la misma época que quedaron sumergidos, este delta conservó las huellas de los dinosaurios que lo habitaron. Los científicos compartieron las imágenes digitales del terreno, que forma parte de la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO, lo que subraya la relevancia internacional del descubrimiento.

Las huellas y los dinosaurios que las dejaron

Las pisadas más frecuentes miden entre 30 y 50 centímetros y muestran tres dedos anchos y romos. Los expertos atribuyen la mayoría de estas marcas a ornitópodos, un grupo de dinosaurios herbívoros que caminaban sobre dos patas, acompañados por rastros de terópodos carnívoros y dinosaurios acorazados.

A diferencia de otros yacimientos más antiguos dominados por anquilosaurios, en este sitio predominan los ornitópodos, lo que sugiere un cambio en la composición de los ecosistemas durante el Coniaciano. Aunque el conjunto de rastros no permite identificar especies exactas, la escena recuperada reconstruye un ecosistema dinámico e interactivo.

El ecosistema de un delta de hace 88 millones de años

En el suelo fosilizado se conservan raíces y troncos que señalan una llanura dominada por helechos, coníferas y plantas con flores. La expansión de esta vegetación más nutritiva favoreció el desarrollo de grandes herbívoros y de sus depredadores naturales.

Gigantes herbívoros, carnívoros y animales blindados recorrieron este delta hace aproximadamente 88 millones de años, en un paisaje que combinaba bosques, cursos de agua y llanuras aluviales. Este ecosistema, preservado en las rocas del nordeste canadiense, ofrece una ventana única a un momento clave de la evolución de los dinosaurios en Norteamérica.

Un impacto decisivo para la paleontología canadiense

El descubrimiento aporta información valiosa para comprender la evolución de la fauna del planeta en Norteamérica. Para la paleontología canadiense, representa la recuperación de un eslabón fundamental que el mar casi había borrado por completo. Las rocas del Coniaciano en el oeste de Canadá son predominantemente marinas, lo que hace que este yacimiento con huellas terrestres sea excepcional.

El hallazgo de Tumbler Ridge no solo completa un vacío cronológico, sino que también demuestra que los dinosaurios prosperaron en deltas y llanuras costeras durante un período en el que gran parte del continente estaba cubierto por mares poco profundos. La historia de estas huellas, desde su descubrimiento en 1988 hasta su confirmación en 2022, es un recordatorio de que la ciencia a veces requiere paciencia y perseverancia para desentrañar los secretos del pasado profundo.