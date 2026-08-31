La Justicia indagó a Callejero Fino, estrella del género RKT, luego de que fuera detenido el domingo por la Policía Bonaerense en la zona de Tigre. Durante el operativo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada en el interior de su camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba sin patentes, por lo que fue detenido.

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Con el correr de las horas, y luego de prestar declaración, se decidió agravar la imputación en su contra por el delito de portación ilegal de arma, por lo que el fiscal Cosme Iribarren solicitó que continuara detenido.

La investigación estaba calificada, inicialmente, por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de indagarlo, el fiscal Cosme Iribarren agravó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo de tres años de cárcel ante una posible condena.

Este cambio no es menor: mientras que la tenencia ilegal refiere a la posesión del arma, la portación implica que el acusado la llevaba consigo de manera activa, lo que incrementa la gravedad del hecho y la eventual sanción penal. La numeración limada del arma es otro elemento que complica la situación, ya que impide su identificación y sugiere que podría haber sido utilizada en otros delitos o que su origen es ilegal.

La declaración de Callejero Fino y la versión del acompañante

Callejero Fino -cuyo verdadero nombre es Natanael Alvarenga- aceptó declarar. En su testimonio, negó que el arma fuera suya. Según trascendió, el artista sostuvo que la pistola pertenecía a otra persona que viajaba con él en el momento del operativo.

Junto a él viajaba Alvarenga, un joven de 27 años, aparente pariente suyo, que también fue detenido. El acompañante, cuya identidad no fue revelada oficialmente, permanece alojado en una dependencia policial a la espera de ser indagado, y su declaración podría ser determinante para esclarecer a quién pertenecía realmente el arma incautada.

El cambio de carátula y la posible condena

El cambio de carátula de tenencia ilegal a portación ilegal es un aspecto central de la causa, ya que la segunda figura penal tiene penas más severas. La portación ilegal de arma de guerra está prevista en el artículo 189 bis del Código Penal y prevé penas de tres a diez años de prisión. El agravamiento de la acusación se produjo en el marco de la indagatoria, lo que indica que el fiscal considera que existen elementos suficientes para sostener que el artista no solo tenía el arma, sino que la portaba activamente en el momento de su detención. La ausencia de patentes en la camioneta también es un factor que suma contra el imputado, ya que sugiere una intención de evitar ser identificado o rastreado.

La negativa de Callejero Fino y el rol del acompañante

Al declarar, Callejero Fino negó que la pistola Glock fuera de su propiedad y señaló al joven de 27 años como el posible dueño del arma. Sin embargo, el fiscal Iribarren ya había agravado la imputación antes de escuchar su descargo, lo que sugiere que las pruebas recolectadas en el procedimiento —como el hallazgo del arma dentro de la camioneta del artista y la numeración limada— son consideradas contundentes por la fiscalía. El acompañante, que también fue detenido, será indagado en las próximas horas para determinar su nivel de participación y si efectivamente el arma le pertenecía, tal como lo afirmó Alvarenga. Se espera que en las próximas horas la Justicia defina la situación procesal de ambos y determine si el cantante recupera su libertad o si la fiscalía solicitará su prisión preventiva.

El caso de Callejero Fino generó un fuerte impacto en el ámbito musical y en sus seguidores, que esperan novedades sobre la situación judicial del cantante, quien se presentó voluntariamente a declarar y mantuvo su versión de que el arma no era de su propiedad. La investigación continuará con nuevas medidas de prueba y declaraciones testimoniales para determinar las responsabilidades penales de los dos detenidos en el operativo de Tigre. El artista, conocido por sus temas de RKT y su gran cantidad de seguidores en plataformas digitales, ahora enfrenta un proceso judicial que podría tener consecuencias significativas en su carrera y su vida personal.