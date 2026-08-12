Giro en el caso por el crimen de Jeremías Monzón: el drástico pedido de la fiscalía contra las acusadas

La investigación del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años que fue brutalmente asesinado a cuchillazos en Santa Fe, entró en una nueva etapa. A casi ocho meses del violento homicidio, la Fiscalía presentó la acusación formal contra las dos únicas imputadas y pidió que el juicio sea por jurados.

El pedido realizado por los fiscales incluye la solicitud de una condena de 15 años de prisión para las dos acusadas por el asesinato. Se trata de una adolescente de 16 años, señalada como presunta autora del crimen y su madre, acusada como partícipe necesaria del hecho.

Jeremías había desaparecido y fue encontrado muerto cuatro días después, en medio de una desesperada búsqueda. Según la investigación, su cuerpo presentaba más de veinte (20) heridas de arma blanca.

Qué se sabe de las acusadas por el crimen de Jeremías

La acusación de la Fiscalía sostiene que la adolescente de 16 años tuvo intervención directa en el homicidio y que su mamá la habría ayudado a perpetrarlo. Las dos están imputadas y ahora afrontarán una nueva instancia judicial.

La defensa llegó a este período después de ampliar la imputación contra la menor. En aquella audiencia, el fiscal Francisco Cecchini explicó que se habían incorporado precisiones que permitían avanzar con la presentación de la acusación y encaminar el caso hacia el proceso judicial.

El expediente comenzó con la búsqueda del adolescente y luego derivó en la investigación de su homicidio. El hallazgo del cuerpo, cuatro días después de su desaparición, permitió reconstruir una parte de los hechos y llevar las sospechas hacia las dos mujeres que actualmente se encuentran imputadas.

La familia del adolescente espera celeridad en el proceso legal y reclama que finalmente se determinen las responsabilidades de quienes participaron en el crimen de Jeremías.

El pedido de un juicio por jurados

En la acusación presentada, la Fiscalía también pidió que el caso sea llevado ante un tribunal integrado por ciudadanos, pero la modalidad aún debe ser definida por la Justicia. Si se concreta, los jurados deberán escuchar toda la prueba reunida y los testimonios del debate para luego decidir sobre la culpabilidad o inocencia de las dos acusadas.

Los fiscales solicitaron además una pena de 15 años tanto para la hija, acusada por el crimen, como para la madre, señalada como partícipe necesaria. La condena correspondiente será fijada por el Tribunal que finalmente juzgue el caso.

Tras casi ocho meses desde el hallazgo del cuerpo de Jeremías, el expediente ya cuenta con una acusación formal y la Fiscalía dejó planteado el caso concreto para debatirse en un juicio. Se espera que pronto se fije una fecha y las condiciones en las que avanzará el proceso judicial que analice la condena a las imputadas.