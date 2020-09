Hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad y, a pesar de que cada vez el término resulte menos ajeno, aún existe la discriminación hacia las personas que se identifican con esta orientación sexual. “Lo que no se nombra, no existe”, dicen las activistas. Desde 1999 se conmemora este día, justamente, como forma de resistencia y con la intención de alzar la voz y visibilizar la lucha del colectivo bisexual.

En principio, vamos a aclarar que la bisexualidad es la orientación sexual de aquellas personas que sienten atracción sexual, emocional, y/o romántica hacia las personas independientemente de su género y/o sexo.

No es binaria, no es una fase, no es fluctuante y no, no es un paso previo a decidir una orientación sexual. Se pueden mencionar varias afirmaciones erróneas y prejuicios instalados sobre la bisexualidad en nuestra sociedad. Desde El Destape y gracias a los testimonios de distintas activistas bisexuales, daremos respuesta a algunos de ellos.

La bisexualidad no es binaria

Aunque el prefijo “bi” pueda dar lugar a confusiones, la bisexualidad no es binaria. Es decir, que no es únicamente la atracción hacia hombres y hacia mujeres cis. Las activistas reivindican la definición de bisexualidad que está desde el 90 en el manifiesto bisexual: la bisexualidad es la atracción hacia el mismo género y otro. Y ese “otro” puede ser uno o múltiples.

“Hay tantas bisexualidades como personas bisexuales”, afirma Antonella Iorizzo, activista de Bisagra Bisexual.

El pensar que la bisexualidad es binaria es un error de concepto. “Lleva a que mucha gente considere que la bisexualidad es binaria y trans-excluyente y se suele creer equívocamente que la pansexualidad representa un espectro más amplio y libre de binarismos”, advierten desde la Red Bisexual Argentina (@RedBiArg) y explican que la bisexualidad es y “siempre fue un espectro dentro del cual se inscriben un montón de identidades que llamamos no-monosexuales". Es decir, cuyo deseo se construye fuera de la limitación que plantea la norma monosexual (que indica que las personas pueden sentirse atraídas hacia un sólo género).

La bisexualidad no es fluctuante

La bisexualidad es una opción en sí misma. Es necesario aclarar que la forma de sentir, varía: no necesariamente se produce al mismo tiempo, de la misma manera, al mismo nivel o con la misma intensidad.

Las activistas remarcan que no es fluctuante. Es decir, no es que sos “un día más hetero y otro más homosexual”. “Nuestro deseo SIEMPRE es bisexual. Lo que fluctúa es el deseo, no la identidad”, confirman Ayelén Pandolfi Chediac e Iris Ortellao de Bisexuales Feministas.

Natalia Milduberger de Bisagra Bisexual coincide con su afirmación y dice: “No nos consideramos un 50% hetero y 50% homo, somos 100% bisexuales”.

La bisexualidad no es una fase

Decir que la bisexualidad es una etapa o una fase es otra forma de invisibilizar al colectivo. Con esta afirmación, se da a entender que ser bisexual es “un paso previo a algo”, estableciendo nuevamente como únicas opciones el ser hetero u homosexual.

“¿Por qué se presupone que otras identidades son las ‘correctas’ o ‘aceptadas’?”, se preguntan desde Bisagra Bisexual. “Esto niega la existencia (y la esencia) misma de nuestra identidad, mientras que condiciona a quienes están descubriendo su identidad, haciéndoles creer que no pueden identificarse bisexuales o ni siquiera ofreciendo la posibilidad”, afirman desde la Red Bisexual Argentina.

No todas las personas somos bisexuales

“Si todxs somos bisexuales, entonces nadie lo es”, afirman las activistas. Desde la Red Bisexual Argentina consideran que, si bien hay mucha más gente bisexual de la que se cree y es importante visibilizarlo, “decir que todo el mundo es bisexual es ignorar la existencia de las otras identidades sexuales; sería hacer lo mismo que nos hacen a nosotrxs”. Nuevamente, se cae en la invisibilización.

Las personas bisexuales sufren discriminación

Indecisas, promiscuas, infieles, poco claras, “paki-curiosas”: estos son algunos de los tantos prejuicios que se tienen sobre las personas bisexuales. Las activistas de todas las agrupaciones coincidieron en que la discriminación la sufren desde el colectivo heterosexual y también desde la comunidad LGBT+. El siguiente video de Bisagra Activismo Bisexual ilustra claramente cuáles son.

La invisibilización es una de las formas de violencia que más nombraron. “A lo largo de la historia del activismo LGBT, hemos sido silenciadxs y narradxs por otras voces que no fueron las nuestras”, afirman las activistas de Bisexuales Feministas.

En este sentido, desde la Red Bisexual Argentina explicaron que el no ser nombradas a lo largo de la historia, es violencia: “La historia está plagada de bisexuales que aún hoy siguen siendo nombrades como lesbianas, gays o heteros o cuya identidad directamente se omite, sin importar que haya evidencias y registros de que no entran en ninguna de esas categorías, e incluso habiendo expresado en vida su identificación y su deseo constituido bisexual”.

Algunas de las activistas consideran que esto sucede porque se tiende a considerar que la bisexualidad tiene menos potencia política o menos peso político que la homosexualidad. Entonces, se designan a personas bisexuales como símbolos o referentes de la comunidad homosexual. Ejemplo: Marilyn Monroe, Oscar Wilde, Freddy Mercury, entre muchos otros.

Por qué es importante importante visibilizar

Las personas bisexuales se organizan para hacer frente a la opresión. Consideran necesario tejer redes, nombrarse, visibilizarse y ocupar espacios para así, “dar lugar a que otras personas bisexuales sepan que no están solas”.

Vivimos en una sociedad hetero normada, ¿cuánta gente hay que nunca se puso a replantearse su deseo?. El camino para sentirse cómodo con una identidad sexual puede no ser sencillo, y por eso, divulgar información sobre cada colectivo es una puerta para alcanzar la libertad.

Datos históricos

El Día Internacional de la Bisexualidad se celebra cada 23 de septiembre desde 1999. La iniciativa surgió en Estados Unidos, gracias a tres activistas de derechos bisexuales de Estados Unidos: Wendy Curry de Maine, Michael Page de Florida, y Gigi Raven Wilbur de Texas. También la fecha coincide con el aniversario de la muerte de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, quien realizó diversos estudios ligados a la bisexualidad.

La bandera del orgullo bisexual fue creada por Michael Page, uno de los fundadores del movimiento. Está compuesta por tres franjas de colores: la franja magenta representa la atracción hacia tu mismo género; la azul representa la atracción hacia el/los género opuesto y la lavanda representa a la bisexualidad en general.