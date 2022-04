Generación Zoe: detuvieron a Leonardo Cositorto en República Dominicana

El CEO de la Generación Zoe fue detenido por Interpol, dos meses después de que la justicia argentina dictara su orden de captura en la causa que investiga su red de estafa piramidal.

Leonardo Cositorto, el líder de la Generación Zoe, fue detenido esta madrugada en un barrio cerrado de República Dominicana, en el marco de la causa que lo investiga por su presunta red de estafa piramidal que afectó a ahorristas locales. Según circuló, la orden de captura que había sido emitida por la justicia argentina en febrero se pudo efectivizar gracias a la intervención de Interpol.

La semana pasada, Cositorto había señalado a medios locales que no tenía previsto regresar a la Argentina. "Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar", había dicho el fundador de la empresa que se fugó al exterior cuando se abrió la investigación en su contra. Hoy, su abogado confirmó la captura de su cliente y detalló que atraviesa una "situación delicada". "Acá no hay entrega, hay detención", puntualizó.

Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial. La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como "esquema Ponzi o piramidal".

La fiscal que investiga el caso en Córdoba, Juliana Companys, afirmó que la empresa ejecutaba "una estafa de manual" sobre la que "hay pruebas lapidarias". Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero, a partir de la denuncia de inversores que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María y Buenos Aires.

En tanto que el 21 de febrero Interpol emitió el pedido de captura internacional luego de que Cositorto se profugara. En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados "haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares".

Qué dice Cositorto sobre las estafas

En la última entrevista que brindó a Radio 10, Leonardo Cositorto apuntó contra los medios de comunicación, a los que acusó de "inventar historias" sobre él.

"En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas... nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto", sostuvo.

En esa misma línea, dijo ser víctima de un "ataque del sistema". "Estamos en un proceso de reestructuración interna, rediseño de ofertas como cualquier compañía, más en una situación donde llevamos casi 46 días de manera consecutiva donde ciertos grupos empresariales y mediáticos han empezado una campaña de desprestigio hacia mi persona", remarcó a mediados de febrero Cositorto en una entrevista publicada en el canal Zoe TV de Youtube.

Para defenderse, también alega que el ataque es "hacia la organización y Generación Zoe, con ese paradigma que hablan de pirámide, ataques sistémicos, mediáticos y tenaz".

"Hay que aprender a crecer en las crisis. El modelo de negocios nuestro venía funcionando muy bien, ante un ataque semejante cualquier empresa hubiera desaparecido. Obviamente las personas se asustan y dejan quizá de hacer promociones, que es una fuente de ingreso, y quieren retirar porque tienen miedo. Necesitamos respuesta con personas que se relacionan más desde lo sobrenatural hacia lo natural, sin miedo", destacó Cositorto.