Noviembre ofrece las condiciones térmicas ideales para incorporar zinnias (género Zinnia, familia de las asteráceas) en jardines, macizos y macetas. De origen tropical y muy sensibles al frío, estas plantas no toleran las heladas tardías de la primavera temprana, por lo que esperar a que la tierra gane temperatura asegura una germinación rápida y vigorosa.

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Conocidas popularmente como "las más trabajadoras del jardín" por su floración continua desde finales de la primavera hasta entrada la temporada otoñal, destacan por su bajo mantenimiento y por su capacidad de resembrarse espontáneamente cuando las semillas maduras caen sobre el terreno.

Parámetros técnicos de siembra y ubicación

Para optimizar el desarrollo desde la semilla —cuya emergencia demora entre 4 y 10 días en condiciones adecuadas—, conviene respetar los siguientes criterios agronómicos:

Temperatura y profundidad: Las semillas germinan de manera óptima cuando el suelo alcanza entre 21 °C y 27 °C . Se colocan directamente en tierra suelta (o en almácigo) a una profundidad de 0,5 a 1 centímetro , cubriéndolas con una fina capa de sustrato.

Exposición solar y espaciado: Requieren pleno sol, con un mínimo de 6 a 8 horas diarias de luz directa para desarrollar tallos firmes y floración abundante. Conviene dejar entre 15 y 30 centímetros de distancia entre ejemplares para garantizar una correcta circulación de aire.

Tipo de sustrato: Se adaptan a distintos terrenos siempre que cuenten con excelente drenaje y buena aireación. Toleran un pH de 6,0 a 7,5 y agradecen el aporte de compost o humus de lombriz antes de la siembra.

Beneficios ecológicos y prevención de hongos

Más allá de su valor ornamental, las zinnias cumplen un rol funcional en el diseño de jardines sustentables y huertas agroecológicas:

Atracción de fauna benéfica: Sus capítulos florales abiertos y ricos en néctar funcionan como estación de alimentación para abejas, abejorros, mariposas y sírfidos. Ubicadas cerca de cultivos hortícolas, favorecen la presencia de insectos depredadores naturales que ayudan a controlar plagas como los pulgones.

La zinnias son conocidas popularmente como "las más trabajadoras del jardín".

Control del oídio y riego correcto: El principal punto débil de la especie es el oídio, un hongo que se manifiesta como un polvo blanquecino sobre las hojas densas cuando hay exceso de humedad ambiental o riego por aspersión. Para prevenirlo, se debe regar directamente sobre la base del suelo —preferentemente durante la mañana— evitando mojar el follaje y dejando secar la capa superficial entre riegos para impedir encharcamientos.